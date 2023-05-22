В Нижнем Тагиле вновь продлен режим НМУ

Это значит, что в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, будет наблюдаться неблагоприятная погода для рассеивания вредных веществ воздухе, то есть будет безветренно. При этом в регионе продолжают гореть леса, поэтому дым от них будет рассеиваться над населенными пунктами.