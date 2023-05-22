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Posted 22 мая 14:11

Published 22 мая 14:11

Modified 22 мая 14:13

Updated 22 мая 14:13

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В Нижнем Тагиле вновь продлен режим НМУ

22 мая 2023, 14:11
Фото: 1MI

В Свердловской области продлен режим НМУ

Смог накроет Нижний Тагил и Свердловскую область на неделю. Спасатели объявили режим НМУ с вечера 22 по 24 мая.

Это значит, что в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, будет наблюдаться неблагоприятная погода для рассеивания вредных веществ воздухе, то есть будет безветренно. При этом в регионе продолжают гореть леса, поэтому дым от них будет рассеиваться над населенными пунктами.

Ранее сообщалось, что часть ЕКАД накрыло дымом и сейчас там наблюдается плохая видимость. Автомобилистов просят быть внимательнее на участке трассы с 52 по 58 км. Дело в том, что в районе Северки горит лес.

Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Смог#НМУ#Пожары#Дым#ЕКАД#Экология#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Касается каждого#Елена Озерова
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