В Нижнем Тагиле вновь продлен режим НМУ

Posted 22 мая 14:11
Published 22 мая 14:11
Modified 22 мая 14:13
Updated 22 мая 14:13
Это значит, что в регионе, в том числе в Нижнем Тагиле, будет наблюдаться неблагоприятная погода для рассеивания вредных веществ воздухе, то есть будет безветренно. При этом в регионе продолжают гореть леса, поэтому дым от них будет рассеиваться над населенными пунктами.
Ранее сообщалось, что часть ЕКАД накрыло дымом и сейчас там наблюдается плохая видимость. Автомобилистов просят быть внимательнее на участке трассы с 52 по 58 км. Дело в том, что в районе Северки горит лес.