В Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в общежитии на Вые

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Один из очевидцев происшествия рассказал, что по адресу, где вспыхнул пожар, прибыло шесть служебных пожарных машин. Также к общежитию приехали сотрудники скорой помощи и полиции, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Позднее выяснилось, что в квартире, где разгорелся огонь, никто не живет. Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, 13 мая 2023 года в Екатеринбурге загорелся балкон одной из квартир многоэтажного дома. В результате пожара пострадал один человек. В устранении возгорания приняло участие 17 человек.