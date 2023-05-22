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В Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в общежитии на Вые

22 мая 2023, 04:29
Фото: 1MI
В нежилой квартире общежития на пятом этаже случилось возгорание. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 20 мая 2023 года на Красноармейской улице.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что по адресу, где вспыхнул пожар, прибыло шесть служебных пожарных машин. Также к общежитию приехали сотрудники скорой помощи и полиции, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Позднее выяснилось, что в квартире, где разгорелся огонь, никто не живет. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 13 мая 2023 года в Екатеринбурге загорелся балкон одной из квартир многоэтажного дома. В результате пожара пострадал один человек. В устранении возгорания приняло участие 17 человек.

Житель Екатеринбурга пострадал во время пожара на балконе многоэтажного дома
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