В Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в общежитии на Вые

Один из очевидцев происшествия рассказал, что по адресу, где вспыхнул пожар, прибыло шесть служебных пожарных машин. Также к общежитию приехали сотрудники скорой помощи и полиции, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».