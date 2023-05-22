В школах Нижнего Тагила прозвенел последний звонок

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Со сцены педагоги зачитали ученикам, что они допущены к ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации.
К примеру, в Политехнической гимназии на празднике встретились 89 выпускников. Директор Елена Дьячкова выступила с напутственным словом для них.
От имени мэра юношей и девушек также поздравил первый заместитель главы Вячеслав Горячкин. Он сказал, что выпуск из школы – это очень важное событие как для детей, так и для их родителей и учеников.
Вы получили огромный багаж знаний для самореализации. Желаю вам достигнуть тех целей, которые вы ставите перед собой, - сказал Вячеслав Горячкин.
В этом году в городе из школ выпустились 1210 ребят. Более ста из них удостоились медалей «За успехи в обучении».