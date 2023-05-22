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В школах Нижнего Тагила прозвенел последний звонок

22 мая 2023, 12:40
Фото: 1MI
Последний звонок прозвучал для выпускников из Нижнего Тагила. Во всех учреждениях города в честь этого прошли праздничные мероприятия.

Со сцены педагоги зачитали ученикам, что они допущены к ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации.

К примеру, в Политехнической гимназии на празднике встретились 89 выпускников. Директор Елена Дьячкова выступила с напутственным словом для них.

От имени мэра юношей и девушек также поздравил первый заместитель главы Вячеслав Горячкин. Он сказал, что выпуск из школы – это очень важное событие как для детей, так и для их родителей и учеников.

Вы получили огромный багаж знаний для самореализации. Желаю вам достигнуть тех целей, которые вы ставите перед собой, - сказал Вячеслав Горячкин.

В этом году в городе из школ выпустились 1210 ребят. Более ста из них удостоились медалей «За успехи в обучении».

Как выпускникам Нижнего Тагила сдать ЕГЭ на высший балл
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Выпускники#Школы#Последний звонок#Общество#Елена Озерова
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