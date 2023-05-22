Владелец сети магазинов «Кировский» передал дело своим детям

Posted 22 мая 15:56
Published 22 мая 15:56
Modified 22 мая 15:56
Updated 22 мая 15:56
По данным реестра юрлиц, 83,6% акций сети теперь принадлежат Дмитрию и 1% Максиму. Остаток акций — 15,4% — находятся в собственности организации под контролем старшего сына предпринимателя Льва, рассказали в «Деловом квартале».
Юрлицом «Кировского» на данный момент является компания ООО «Лев». Максим владеет 1% организации «Лев», а Дмитрий — 98,5%.
Игорь Ковпак был руководителем торговой сети «Кировский» с 1987 года. Помимо торгового предпринимательства у него есть бизнес по арендной сдаче помещений.