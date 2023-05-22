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Posted 22 мая 15:56

Published 22 мая 15:56

Modified 22 мая 15:56

Updated 22 мая 15:56

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Владелец сети магазинов «Кировский» передал дело своим детям

22 мая 2023, 15:56
Фото: 1MI
Хозяин старейшей уральской сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак отдал большую часть бизнеса двум своим сыновьям — Дмитрию и Максиму.

По данным реестра юрлиц, 83,6% акций сети теперь принадлежат Дмитрию и 1% Максиму. Остаток акций — 15,4% — находятся в собственности организации под контролем старшего сына предпринимателя Льва, рассказали в «Деловом квартале».

Юрлицом «Кировского» на данный момент является компания ООО «Лев». Максим владеет 1% организации «Лев», а Дмитрий — 98,5%.

Игорь Ковпак был руководителем торговой сети «Кировский» с 1987 года. Помимо торгового предпринимательства у него есть бизнес по арендной сдаче помещений.

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#Елизавета Зиборова#Бизнес#Магазин#Предприниматель#Торговая сеть#Общество#Свердловская область
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