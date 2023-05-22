Выявлены вредные вещества в воздухе из-за пожаров в Березовском и Верхней Пышме

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Сотрудниками «Центра гигиены и эпидемиологии» 21 мая 2023 года были взяты пробы воздуха в городах, рассказали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
В Березовском и в Верхней Пышме превышение по взвешенным частицам рМ2,5 и рМ10 в 1,31 и 1,16 раза.
Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент санитарные врачи проводят аналогичную проверку воздуха в Реже и в Екатеринбурге.
Напомним, из-за природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области, города региона накрыл смог, из-за которого местным жителям трудно дышать. Также на улицах и трассах ухудшена видимость, в связи с чем в области случилось несколько дорожных аварий.