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Выявлены вредные вещества в воздухе из-за пожаров в Березовском и Верхней Пышме

22 мая 2023, 04:29
Фото: 1MI
В воздухе Березовского и Верхней Пышмы было выявлено превышение допустимого количества вредных веществ из-за природных пожаров в Свердловской области.

Сотрудниками «Центра гигиены и эпидемиологии» 21 мая 2023 года были взяты пробы воздуха в городах, рассказали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

В Березовском и в Верхней Пышме превышение по взвешенным частицам рМ2,5 и рМ10 в 1,31 и 1,16 раза.

Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент санитарные врачи проводят аналогичную проверку воздуха в Реже и в Екатеринбурге.

Напомним, из-за природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области, города региона накрыл смог, из-за которого местным жителям трудно дышать. Также на улицах и трассах ухудшена видимость, в связи с чем в области случилось несколько дорожных аварий.

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#Елизавета Зиборова#Пожар#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Экология#Вредные вещества#Вредные примеси#Роспотребнадзор#Свердловская область#Верхняя Пышма#Березовский
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