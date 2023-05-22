Выжженные леса в Свердловской области видно из космоса

К вечеру 21 мая в Свердловской области были насчитаны 34 пожара. По данным на утро 22 мая, специалистами ликвидированы 19 лесных пожаров. Их общая площадь достигла 3,9 тысячи гектаров. Угроза для населенных пунктов отсутствует. Всего с огнем борются более 1,2 тысячи человек. Также на местах работает 240 единиц техники, а также спецавиация.