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Выжженные леса в Свердловской области видно из космоса

22 мая 2023, 05:49
Фото: 1MI
Выжженную пожарами территорию леса в Свердловской области видно на снимках из космоса. В области полыхает территория на площади в 3,7 тысячи гектаров.

На фото видно, как выглядели леса 19 и 20 мая. Темные пятна на снимках являются выгоревшей территорией.

Фото: Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге"

К вечеру 21 мая в Свердловской области были насчитаны 34 пожара. По данным на утро 22 мая, специалистами ликвидированы 19 лесных пожаров. Их общая площадь достигла 3,9 тысячи гектаров. Угроза для населенных пунктов отсутствует. Всего с огнем борются более 1,2 тысячи человек. Также на местах работает 240 единиц техники, а также спецавиация.

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#Ирина Кирилова#Космос#Пожар#Лес#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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