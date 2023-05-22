Юрист перечислила категории граждан, освобожденных от оплаты капремонта

Прежде всего, освобождение от платежей за капитальный ремонт может быть предоставлено жильцам аварийных домов. Также пожилые и малообеспеченные граждане, получающие поддержку от государства, могут быть освобождены от таких платежей. Это также касается одиноких пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, проживающих одних или с родственниками-пенсионерами или инвалидами, пишет 360tv.ru.