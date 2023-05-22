Юрист перечислила категории граждан, освобожденных от оплаты капремонта

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Прежде всего, освобождение от платежей за капитальный ремонт может быть предоставлено жильцам аварийных домов. Также пожилые и малообеспеченные граждане, получающие поддержку от государства, могут быть освобождены от таких платежей. Это также касается одиноких пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, проживающих одних или с родственниками-пенсионерами или инвалидами, пишет 360tv.ru.
По словам юриста, освобожденные категории граждан будут компенсированы за капитальный ремонт пропорционально нормативной площади на человека, однако некоторая сумма всё равно может быть взимаема.
Кроме того, собственники, имеющие льготы на оплату жилья, также могут быть освобождены от части платежей за капитальный ремонт. К таким категориям относятся ветераны труда, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, многодетные семьи и другие.