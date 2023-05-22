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Житель Екатеринбурга организовал сеть салонов интимных услуг в Норильске

22 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI
В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщают, что у мужчины еще было несколько подельников из Сочи и Тюменской области.

Отмечается, что появились салоны еще в январе 2021 года. Однако полицейским удалось их накрыть только в середине мая 2023 года. За этот срок в салонах проституцией занимались более десятка девушек.

Организатор уже задержан. Он является фигурантом уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией и об ее организации. Сообщник, который помогал с силовой поддержкой и безопасностью избежал ареста. Он отпущен под подписку о невыезде.

Еще одна участница группы была перевезена в Норильск из Сочи, чтобы провести следственные действия.

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