Житель Екатеринбурга организовал сеть салонов интимных услуг в Норильске

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Отмечается, что появились салоны еще в январе 2021 года. Однако полицейским удалось их накрыть только в середине мая 2023 года. За этот срок в салонах проституцией занимались более десятка девушек.
Организатор уже задержан. Он является фигурантом уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией и об ее организации. Сообщник, который помогал с силовой поддержкой и безопасностью избежал ареста. Он отпущен под подписку о невыезде.
Еще одна участница группы была перевезена в Норильск из Сочи, чтобы провести следственные действия.