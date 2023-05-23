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25 тысяч рублей заплатит мэрия Североуральска покусанной собакой девочке

23 мая 2023, 12:57
Фото: 1MI
В Североуральске администрации придется выплатить компенсацию 14-летней девочке, которую на улице покусала безнадзорная собака.

Известно, что 5 февраля 2023 года девочка шла домой. В какой-то момент она стала переходить дорогу по пешеходному переходу по улице Маяковского. Тогда ее за бедро укусила дворовая собака, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что школьница шла спокойно и никак не провоцировала пса на агрессию. Девочка сильно испугалась, к тому же ей потребовалось лечение.

Проверка установила, что на момент ЧП у мэрии не было заключено договора на отлов собак ни с кем, а срок прошлого контракта уже истек.

В больнице школьнице бесплатно поставили лишь одну вакцину, а еще три необходимых пришлось покупать ее родителям самостоятельно.

В результате через прокуратуру семья потребовала взыскать деньги с мэрии и с Североуральской горбольницы» за купленную самостоятельно вакцину, которая стоила почти полторы тысячи рублей.

В результате суд потребовал с местной администрации заплатить семье 25 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу, но находится на контроле прокуратуры.

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#Елена Озерова#Ребенок#Собака#Компенсация#Происшествия#Свердловская область
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