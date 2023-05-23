53 тысячи семей Свердловской области получают максимальную выплату на детей

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Его с начала года одобрили 53 417 семьям. Всего с начала 2023 года единое пособие получают родители 158 297 детей, отметили в Социальном фонде РФ в Свердловской области. В общей сложности эти семьи получили 4,8 миллиарда рублей.
Сумма максимальной выплаты на детей - 14 623 рубля. В целом же эта отметка варьируется в зависимости от зарплат родителей. Им могут назначить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка.
Отмечается, что в учет берется заработок всех членов семьи, а также то, каким имуществом семья владеет. Считается даже доход детей до 23 лет, обучающихся очно.
Для получения выплаты нужно подать заявление на единое пособие. Сделать это можно через МФЦ, портал Госуслуг или региональное СФР.