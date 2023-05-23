Аномальная жара и смог продержатся в Свердловской области до конца весны

Такие погодные условия продлятся до 29 мая 2023 года, сообщает Уральский гидрометцентр. А в период с 24 по 29 мая в некоторых районах региона будет стоять жаркая погода — примерно на семь градусов теплее, чем свойственно этому времени года и местности.