Аномальная жара и смог продержатся в Свердловской области до конца весны

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Такие погодные условия продлятся до 29 мая 2023 года, сообщает Уральский гидрометцентр. А в период с 24 по 29 мая в некоторых районах региона будет стоять жаркая погода — примерно на семь градусов теплее, чем свойственно этому времени года и местности.
Помимо этого, в регионе как минимум до 29 мая продлится режим НМУ, который ранее был продлен до этой даты из-за продолжающихся в регионе природных пожаров.
Ранее медики рассказали свердловчанам о том, что если они испытывают какие-то проблемы с дыхательной системой, нужно обратиться к врачу Также они поделились рекомендациями о том, как обезопасить себя в таких условиях.