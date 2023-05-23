TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Изображение материала

Аномальная жара и смог продержатся в Свердловской области до конца весны

23 мая 2023, 14:06
Фото: 1MI
В Свердловской области как минимум до конца мая продержится жаркая погода и смог. Так считают местные синоптики, о чем предупреждают жителей.

Такие погодные условия продлятся до 29 мая 2023 года, сообщает Уральский гидрометцентр. А в период с 24 по 29 мая в некоторых районах региона будет стоять жаркая погода — примерно на семь градусов теплее, чем свойственно этому времени года и местности.

Помимо этого, в регионе как минимум до 29 мая продлится режим НМУ, который ранее был продлен до этой даты из-за продолжающихся в регионе природных пожаров.

Ранее медики рассказали свердловчанам о том, что если они испытывают какие-то проблемы с дыхательной системой, нужно обратиться к врачу Также они поделились рекомендациями о том, как обезопасить себя в таких условиях.

Из-за горящего торфяника Верхнюю Салду накрыл смог
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросовДым столбом: 22 мая в НМУ Нижний Тагил накрыло смогомО новой волне смога предупредил синоптик жителей Екатеринбурга
#Елена Озерова#Свердловская область#Весна#Погода#Смог#Жара#НМУ#Природа
Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Сегодня, 09:18
«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом
Вчера, 11:29
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Вчера, 04:21
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Вчера, 07:07
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Сегодня, 09:32
Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города
Сегодня, 09:49