Артель «Нейва» высадила «невидимые» сосны на месте разработки платины под Тагилом

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Артель добывала платину рядом с поселком Висим в 2015–2019 годах. Для этого было вырублено 7,2 тысячи кубометров леса. После окончания добывающих работ компания должна была провести рекультивацию, высадив новые деревья вместо уничтоженных.
Побывав на месте выработки в начале мая, журналисты TagilCity.ru увидели пустое поле с редкой травой. Новых деревьев замечено не было. В связи с чем был сделан вывод, что высадка зеленых насаждений так и не осуществилась.
Однако, после официального запроса редакции, в Министерстве экологии и природопользования Свердловской области пояснили, что саженцы сосен на месте выработки есть.
Артелью старателей «Нейва» рекультивация нарушенных земель проведена в полном объеме, что отражено в акте рекультивации земель от 04.10 2022, в том числе произведена посадка сосен на площади 58,9 гектара, — пояснили в ведомстве.
Оказалось, новые деревья пока только 15-сантиметровой высоты и сливаются с рядом растущей травой.
На сегодняшний день состояние лесных культур удовлетворительное, — сообщили в лесничестве Нижнего Тагила.