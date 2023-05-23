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Артель «Нейва» высадила «невидимые» сосны на месте разработки платины под Тагилом

23 мая 2023, 11:53
Фото: TagilCity.ru
Артель «Нейва» все же провела обещанную рекультивацию места выработки платины в поселке Висим под Нижним Тагилом. Правда высаженные саженцы сосен пока размером с траву, поэтому визуально деревьев не видно.

Артель добывала платину рядом с поселком Висим в 2015–2019 годах. Для этого было вырублено 7,2 тысячи кубометров леса. После окончания добывающих работ компания должна была провести рекультивацию, высадив новые деревья вместо уничтоженных.

Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме
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Побывав на месте выработки в начале мая, журналисты TagilCity.ru увидели пустое поле с редкой травой. Новых деревьев замечено не было. В связи с чем был сделан вывод, что высадка зеленых насаждений так и не осуществилась.

Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
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Однако, после официального запроса редакции, в Министерстве экологии и природопользования Свердловской области пояснили, что саженцы сосен на месте выработки есть.

Артелью старателей «Нейва» рекультивация нарушенных земель проведена в полном объеме, что отражено в акте рекультивации земель от 04.10 2022, в том числе произведена посадка сосен на площади 58,9 гектара, — пояснили в ведомстве.

Оказалось, новые деревья пока только 15-сантиметровой высоты и сливаются с рядом растущей травой.

На сегодняшний день состояние лесных культур удовлетворительное, — сообщили в лесничестве Нижнего Тагила.
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#Анна Григорьева#Нейва#Добыча#Деревья#Высадка#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород
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