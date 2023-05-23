Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Соглашение на предоставление субсидии для ремонта родильного отделения на проспекте Вагоностроителей, 49 между Министерством здравоохранения Свердловской области и ГБ №1 было заключено в 2018 году. В итоге контракт на капремонт на 111,5 млн рублей получила компания «Стройинвест». Поэтапное финансирование работ длилось до 2020 года.
За это время были отремонтированы фасад здания, кровля, заменены инженерные системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, системы медицинских газов, произведен монтаж лифтового оборудования и общестроительные работы первого и третьего этажей, сообщил TagilCity.ru в официальном ответе заместитель и. о. министра здравоохранения региона Александр Бобров.
Однако это лишь часть необходимых для ввода в эксплуатацию работ. Объем выделенных средств не покрыл всех нужных затрат. В 2021 году появилась информация, что открытие роддома на Вагонке отложено. А в 2022-м его перенесли еще на год. Но на сегодняшний день второй этап ремонта пока даже не начен.
Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо […] выполнение общестроительных работ на втором этаже здания, работ по благоустройству территории, не включенных в договорные обязательства подрядчика, — сообщили в региональном Минздраве.
Кроме того, помимо новых работ, необходимо устранить допущенные «Стройинвестом» нарушения в уже сделанных. По информации министерства, во время ремонта компания неправильно смонтировала вентиляционные коробы на чердаке здания. Из-за этого ввод в эксплуатацию лифтов стал невозможен. Также есть нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В настоящее время ГБ №1 подготовлены сметы на разработку проектно-сметной документации для проведения указанных ремонтных работ и благоустройству территории. После разработки и согласования проектно-сметной документации в министерство будет направлена заявка на финансирование работ, — рассказали TagilCity.ru в Минздраве.
При этом точные сроки окончание ремонтных работ Минздрав в официальном ответе не назвал.
Причиной недоделанного ремонта в родильном отделении могло стать злоупотребление полномочиями одного из должностных лиц ГБ №1, в последствии уволенного с поста. По данным издания «Октагон.Урал», в 2021 году было заведено уголовное дело на заместителя главного врача. Следствие подозревало его в приемке фактически невыполненного объема работ по капитальному ремонту здания роддома на сумму более 3,5 млн рублей. Проверку проводило Управление ФСБ по Свердловской области, затем материалы были переданы в Следственный комитет. Пост главного врача на тот момент занимал Олег Николаев.
Сейчас рожениц в Нижнем Тагиле принимает только перинатальный центр Демидовской больницы. На недавней встрече с депутатами городской думы заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов заявил, что за последние 10 лет в городе наблюдается снижение рождаемости с десяти до трех тысяч детей. В связи с этим острой потребности в открытии второго роддома нет. При этом перепрофилировать родильное отделение на Вагонке пока не собираются.
Однако тенденция закрытия роддомов в регионе все же наблюдается. Например, в этом году после приказа главы минздрава Андрея Карлова закрылось отделение в Ревде в связи «с тенденцией снижения количества родов». Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить в больницу Первоуральска, который находится в 14 километрах от Ревды. При повышении количества родов на территории работа акушерского отделения Ревдинской ГБ будет возобновлена, пообещали в региональном Минздраве.