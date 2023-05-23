Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли

Однако это лишь часть необходимых для ввода в эксплуатацию работ. Объем выделенных средств не покрыл всех нужных затрат. В 2021 году появилась информация, что открытие роддома на Вагонке отложено. А в 2022-м его перенесли еще на год. Но на сегодняшний день второй этап ремонта пока даже не начен.