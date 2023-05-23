Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ скандального профсоюзника за один прогул

Неправомерность своего очередного увольнения руководитель профсоюза будет отстаивать в суде. Кроме того, в настоящее время в Дзержинском районном суде обжалуются два приказа о наказании: за отработанные смены Александр не получил заработную плату. Ранее в 2021 году мужчину уже увольняли, однако суд восстановил его в должности.