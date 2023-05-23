Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ скандального профсоюзника за один прогул

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Александр Иванов ознакомился с приказом 23 мая, свое мнение он уже написал в приказе. Он пояснил, что приказ был выпущен в его выходной день, более того, у работника были два законных донорских выходных, рассказал экс-работник УВЗ редакции TagilCity.ru.
Написали, якобы я совершил прогул, от 19 числа выпустили приказ в виде увольнения. Произошло так: в апреле я 4 числа отработал в ночь, 5-6 были выходные. 7 апреля у меня донорские пять дней, 16 апреля я вышел еще раз в ночь на работу, с 17 у меня начался очередной отпуск по 30 апреля. 1 мая я спокойно вышел в свой кадр, в своем графике, отработал первую смену, второго мая пошел в ночь по своему графику, и меня встречали на проходной 15 человек — служба безопасности УВЗ, руководители охраны с охраной вместе, старшие мастера, замы и начальник цеха. Они тут же мне вручили уведомление о прогуле. Пропуск у меня изъяли. В этот день они меня не выпустили на работу, якобы это не мой кадр, мне там делать нечего, — пояснил Александр редакции TagilCity.ru.
Приказ об изменении кадра, на основании которого Александр был уволен, по словам Иванова, ему не показали. Вскоре мужчину отправили на медосвидетельствование, тесты оказались отрицательными.
Мне сказали выходить в ночь, 30-го, я вышел 3 числа вышел в ночную смену. Пришел на работу, никого в подчинении не было. Я ходил на работу без подчиненных. 19 мая я пришел на работу, сдал донорскую справку с просьбой предоставить донорские дни — 2 дня 19 апреля и 22 апреля. По факту, работодатель выполнил госгарантию только на половину. На 19-е число был оформлен выходной день, а на 22 мая — не было. Приказ об увольнении был выпущен 19 мая. В табельном бюро мне пояснили, что табель был закрыт, поэтому день не проставили, — рассказал Иванов.
Неправомерность своего очередного увольнения руководитель профсоюза будет отстаивать в суде. Кроме того, в настоящее время в Дзержинском районном суде обжалуются два приказа о наказании: за отработанные смены Александр не получил заработную плату. Ранее в 2021 году мужчину уже увольняли, однако суд восстановил его в должности.
Помимо приказа об увольнении, по инициативе директора по персоналу Ирины Артамоновой вышел документ о том, что работники цеха №560 ознакомлены с приказом об увольнении Иванова.
Я уверен, это связано с моей профсоюзной деятельностью. Но я-то избран на 5 лет, и как бы меня ни увольняли, я все равно буду председателем, пока меня не переизберут, — пояснил председатель первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод Солидарность 1 мая».
Напомним, в областном суде находится дело о рассмотрении ликвидации НПС «Солидарность» — вышестоящий профсоюз. И.о. прокурора Дзержинского района Николай Коваленко обвиняет профсоюз в том, что здесь нарушаются права его членов на участие в Съезде организации, а в состав выборного руководящего органа входят лица, которых не избирали. Помимо этого, в профсоюзе выявили факты нецелевого расходования денег руководителем, а также нарушение закона о противодействии коррупции.
Ближайшее заседание назначено на 31 мая. Подана жалоба об обжаловании данного постановления, которое вынес заместитель прокурора. В дальнейшем суд решит, ликвидировать организацию или нет.