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Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области

23 мая 2023, 03:59
Фото: 1MI
На севере Свердловской области пройдут осадки в виде дождей и небольших гроз 23 мая 2023 года.

Метеоролог Алексей Пулин рассказал, что осадки ожидаются из-за высотного циклона на севере региона. При этом в южной части области будет сохраняться сухая воздушная масса.

Температура в Свердловской области будет достигать +25... +30 градусов, а в ночное время суток столбики термометров опустятся до +7... +2 градусов. Также в Екатеринбурге 23 мая прогнозируется переменная облачность.

Напомним, в Свердловской области на текущей неделе ожидается жара до +30... +35 градусов в дневное время. Ночью температура будет достигать +7... +13 градусов.

Летняя жара придет в Свердловскую область
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Осадки#Грозы#Дожди#Прогноз погоды#Природа
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