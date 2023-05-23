Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Метеоролог Алексей Пулин рассказал, что осадки ожидаются из-за высотного циклона на севере региона. При этом в южной части области будет сохраняться сухая воздушная масса.
Температура в Свердловской области будет достигать +25... +30 градусов, а в ночное время суток столбики термометров опустятся до +7... +2 градусов. Также в Екатеринбурге 23 мая прогнозируется переменная облачность.
Напомним, в Свердловской области на текущей неделе ожидается жара до +30... +35 градусов в дневное время. Ночью температура будет достигать +7... +13 градусов.