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Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени

23 мая 2023, 09:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется оснащение еще одной улицы «зеленой волной». Так, к осени система программного координированного управления заработает на улице Фрунзе. Работы будут выполнены силами ЦОДД.

Помимо этого на улице появится новый пешеходный переход в районе улицы Черемшанская. Срок появления нового объекта — не позднее сентября, пояснил редакции TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.

Полагаем, что этим годом, когда будет реализован очередной этап программы ИТС, будет оборудована улица Фрунзе светофорными модернизированными объектами. Дополнительно там возникнет светофор на пешеходном переходе в районе Черемшанской, — рассказал Вячеслав Масальский.

Что касается «зеленой волны», или системы программного координированного управления, то она заработает также к осени.

В этом году мы проведем работу к осени. Светофоры в «зеленой волне» включатся. Должны понимать, что там есть ж/д переезд, — пояснил директор ЦОДД.
Вячеслав Масальский, директор ЦОДДВячеслав Масальский, директор ЦОДД
Вячеслав Масальский, директор ЦОДД
Фото: TagilCity.ru
Как и где поймать «зеленую волну» в Нижнем Тагиле?
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Зеленая волна#ЦОДД#Вячеслав Масальский#Дорожное движение#Транспорт#Эксклюзив
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