Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Помимо этого на улице появится новый пешеходный переход в районе улицы Черемшанская. Срок появления нового объекта — не позднее сентября, пояснил редакции TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.
Полагаем, что этим годом, когда будет реализован очередной этап программы ИТС, будет оборудована улица Фрунзе светофорными модернизированными объектами. Дополнительно там возникнет светофор на пешеходном переходе в районе Черемшанской, — рассказал Вячеслав Масальский.
Что касается «зеленой волны», или системы программного координированного управления, то она заработает также к осени.
В этом году мы проведем работу к осени. Светофоры в «зеленой волне» включатся. Должны понимать, что там есть ж/д переезд, — пояснил директор ЦОДД.