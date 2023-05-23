Гонщица из Серова погибла в ДТП на свердловской трассе

Девушка скончалась на месте. Второй водитель не пострадал. По его словам, вечером он решил проехать в сторону Карпинска, а затем к поселку Кытлым. Он ехал со скоростью 100-110 километров в час. Мужчина заметил, что у дороги стоит автомобиль, но не стал тормозить, так как помехи для движения не было. Однако когда он уже приблизился, автомобиль стал выполнять разворот. Водитель иномарки пытался затормозить, но не смог избежать столкновения.