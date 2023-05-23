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Гонщица из Серова погибла в ДТП на свердловской трассе

23 мая 2023, 07:53
Фото: ОГИБДД "Краснотурьинский"
Стало известно, кто погиб в ДТП на трассе между Карпинском и Кытлымом. Скончалась 31-летняя гонщица Марина Кулакова из Серова.

Авария произошла 21 мая. Второй участник ДТП — водитель Mazda RX-8 — ехал по трассе и влетел в «ВАЗ-2114». Последним управляла погибшая, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Предварительно известно, что автомобиль Марии во время ДТП был припаркован. Она начала выполнять разворот, но не убедилась, что маневр безопасен. В результате Mazda влетела в отечественное авто, так как водитель не успел затормозить.

Девушка скончалась на месте. Второй водитель не пострадал. По его словам, вечером он решил проехать в сторону Карпинска, а затем к поселку Кытлым. Он ехал со скоростью 100-110 километров в час. Мужчина заметил, что у дороги стоит автомобиль, но не стал тормозить, так как помехи для движения не было. Однако когда он уже приблизился, автомобиль стал выполнять разворот. Водитель иномарки пытался затормозить, но не смог избежать столкновения.

Марина известка как участница гонок на льду. Она становилась их призером. По словам анонимного источника издания «Глобус», погибшая была опытным водителем. Прощание с ней состоится 25 мая в 12:00 в ритуальном зале «Обряд» на улице Пушкинская, 62.

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