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Госдума предлагает штрафы до 200 тысяч рублей за укусы животных

23 мая 2023, 09:47
Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить поправки, предусматривающие введение штрафов до 200 тысяч рублей за случаи укусов животных. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Изначально данный законопроект был представлен Госдуме в июле 2021 года, а первое чтение состоялось в декабре того же года. Проект был доработан после этого, пишет 360tv.ru.

Предлагаемые поправки устанавливают штрафы от 10 до 30 тысяч рублей за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если такие действия привели к угрозе жизни или здоровью людей или нанесли ущерб имуществу, при условии отсутствия уголовно наказуемых деяний.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. В законопроекте также предлагается исключение, которое освобождает владельца животного от административной ответственности в случае, если происшествие произошло в период, когда животное находилось под присмотром другого человека, или если животное было украдено или утрачено в результате противоправных действий третьих лиц.

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