Госдума предлагает штрафы до 200 тысяч рублей за укусы животных

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Изначально данный законопроект был представлен Госдуме в июле 2021 года, а первое чтение состоялось в декабре того же года. Проект был доработан после этого, пишет 360tv.ru.
Предлагаемые поправки устанавливают штрафы от 10 до 30 тысяч рублей за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если такие действия привели к угрозе жизни или здоровью людей или нанесли ущерб имуществу, при условии отсутствия уголовно наказуемых деяний.
Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. В законопроекте также предлагается исключение, которое освобождает владельца животного от административной ответственности в случае, если происшествие произошло в период, когда животное находилось под присмотром другого человека, или если животное было украдено или утрачено в результате противоправных действий третьих лиц.