Госдума предлагает штрафы до 200 тысяч рублей за укусы животных

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. В законопроекте также предлагается исключение, которое освобождает владельца животного от административной ответственности в случае, если происшествие произошло в период, когда животное находилось под присмотром другого человека, или если животное было украдено или утрачено в результате противоправных действий третьих лиц.