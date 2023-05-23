Из-за горящего торфяника Верхнюю Салду накрыл смог

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Местные жители жалуются на смог. Он наблюдается в городе из-за торфяника, который полыхает около коллективного сада №17. Осложняется ситуация погодными условиями – жаркой и засушливой погодой, рассказали в местной администрации.
И.о. главы Верхнесладинского городского округа Александр Маслов приехал на место воспламенения, чтобы решить, что делать дальше. Он отметил, что на месте работают спасатели. Они тушат пламя водой из ранцев. Они привозили сюда мотопомпы – но этого оказалось недостаточно.
Также на месте был выкопан противопожарный ров. Благодаря нему планируется локализовать территорию тления.