Из-за горящего торфяника Верхнюю Салду накрыл смог

И.о. главы Верхнесладинского городского округа Александр Маслов приехал на место воспламенения, чтобы решить, что делать дальше. Он отметил, что на месте работают спасатели. Они тушат пламя водой из ранцев. Они привозили сюда мотопомпы – но этого оказалось недостаточно.