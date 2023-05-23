В Нижнем Тагиле сейчас работают более десятка улиц, на которых применена система программного координированного управления, или, как ее называют горожане, «зеленая волна».

Оптимальная скорость прохождения, по данным Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила, составляет 40-60 км/ч. Список улиц, где в Нижнем Тагиле есть «зеленая волна»: Проспект Ленина от улицы Огаркова до проспекта Мира. Оптимальная скорость прохождения здесь - 40 км/ч.

от улицы Огаркова до проспекта Мира. Оптимальная скорость прохождения здесь - 40 км/ч. Улица Карла Маркса от улицы Огаркова до проспекта Мира.

от улицы Огаркова до проспекта Мира. Улица Газетная от остановки «Гимназия» до остановки пр. Мира

от остановки «Гимназия» до остановки пр. Мира Восточное шоссе , оборудованы три участка: от ТЦ «Восточный» до улицы Цементная (прохождение 60 км/ч), Северное шоссе от проспекта Вагоностроителей до Ильича-Орджоникидзе. Ленинградский проспект , достижение прошлого года, прерывание у площади Славы.

, оборудованы три участка: от ТЦ «Восточный» до улицы Цементная (прохождение 60 км/ч), от проспекта Вагоностроителей до Ильича-Орджоникидзе. , достижение прошлого года, прерывание у площади Славы. Свердловский тракт от улицы Гагарина до Садоводов.

от улицы Гагарина до Садоводов. Улица Красногвардейская от Садоводов до Заводской.

от Садоводов до Заводской. Улица Фестивальная от Садоводов до Кулибина и от Кулибина до Восточного шоссе.

от Садоводов до Кулибина и от Кулибина до Восточного шоссе. Проспект Вагоностроителей — от Дзержинского до Окунева.

— от Дзержинского до Окунева. Улица Островского от Газетной до Серова. Сбои в ИТС и «зеленой волне»: ГИБДД Нижнего Тагила обвиняет УСМ в городских пробках Узнать подробнее