Как и где поймать «зеленую волну» в Нижнем Тагиле?
23 мая 2023, 09:30
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле сейчас работают более десятка улиц, на которых применена система программного координированного управления, или, как ее называют горожане, «зеленая волна».
Оптимальная скорость прохождения, по данным Центра организации дорожного движения Нижнего Тагила, составляет 40-60 км/ч.
Список улиц, где в Нижнем Тагиле есть «зеленая волна»:
Проспект Ленина от улицы Огаркова до проспекта Мира. Оптимальная скорость прохождения здесь - 40 км/ч.
Улица Карла Маркса от улицы Огаркова до проспекта Мира.
Улица Газетная от остановки «Гимназия» до остановки пр. Мира
Восточное шоссе, оборудованы три участка: от ТЦ «Восточный» до улицы Цементная (прохождение 60 км/ч), Северное шоссе от проспекта Вагоностроителей до Ильича-Орджоникидзе. Ленинградский проспект, достижение прошлого года, прерывание у площади Славы.
Свердловский тракт от улицы Гагарина до Садоводов.
Улица Красногвардейская от Садоводов до Заводской.
Улица Фестивальная от Садоводов до Кулибина и от Кулибина до Восточного шоссе.
Проспект Вагоностроителей — от Дзержинского до Окунева.