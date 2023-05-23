Выше уже упомянут ФЗ «О ветеранах», который четко описывает категории военнослужащих, имеющих право на удостоверение ВБД. Список весьма обширный, но в числе основных категорий значатся военные и гражданские лица, принимавшие участие в разминировании на территории СССР и других государств в период 1945–1951 гг., в чеченском конфликте, в сирийской кампании, в Афганской войне. С 2022 года в этот перечень внесены добровольцы и контрактники, участвующие в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.