Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:56
В Нижнем Тагиле открыт и функционирует Центр ветеранов боевых действий. Объединение ведет большую работу, в том числе и информационную. К примеру, на ресурсах центра подробно объясняется, какие социальные льготы имеют ветераны боевых действий (ВБД). Для оформления большинства льгот требуется получить удостоверение ветерана боевых действий.
Государство определило ряд мер поддержки для ВБД, которые затрагивают самые разные социальные сферы. Подробный список преференций приведен в ФЗ «О ветеранах», который в последнее время активно дополняется в связи с новыми документами, касающимися участников СВО.
Вот краткий перечень основных льгот ВДБ. Первое — это 50-процентная компенсация за услуги жилого найма. Также, если ветеран живет в собственном жилье, в многоквартирном доме, он имеет право оплачивать взносы за капремонт и содержание общего имущества дома в размере 50 процентов.
Есть у льготников и налоговые послабления. Они освобождены от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости (по выбору). Также ветераны вправе не платить земельный налог (речь идет об участках меньше 6 соток).
Набор социальных услуг включает в себя получение на бесплатной основе медикаментов, средств реабилитации (инвалидные коляски, трости), протезирование (для инвалидов), бесплатный проезд в общественном транспорте, санаторные путевки по медицинским показаниям и пр.
Что касается денежных выплат, то ветеранам боевых действий начисляется ежемесячное пособие. В 2023 году после индексации оно составляет 3869 рублей.
Выше уже упомянут ФЗ «О ветеранах», который четко описывает категории военнослужащих, имеющих право на удостоверение ВБД. Список весьма обширный, но в числе основных категорий значатся военные и гражданские лица, принимавшие участие в разминировании на территории СССР и других государств в период 1945–1951 гг., в чеченском конфликте, в сирийской кампании, в Афганской войне. С 2022 года в этот перечень внесены добровольцы и контрактники, участвующие в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Рапорт о выдаче удостоверения ВБД военнослужащий подает на имя военного комиссара муниципального образования (гражданские лица пишут заявление). В документе подробно отражены персональные данные бойца, годы службы по выпискам из приказов, звание, сведения об инвалидности (если есть). Рапорт будет рассмотрен специальной комиссией, после чего документ за подписью военкома выдается ветерану боевых действий.