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Какие детские сады закроют на ремонт летом в Екатеринбурге (список)

23 мая 2023, 09:16
Фото: 1MI

На летний ремонт в Екатеринбурге закроются 176 детских садов

На летний ремонт в Екатеринбурге будут закрыты 176 детских садов. Некоторые из них не будут принимать детей 1-2 недели, но некоторые закрываются на более долгие сроки.

Учреждения располагаются в разных районах города, в том числе и Академическом, пишет Е1. Список с номерами учреждений, которые ожидают работы, расположен ниже.

Академический

Всего здесь будет закрыто 11 детских садов. В них будут выполняться работы от застройщиков по гарантии или же будут устраняться аварийные ситуации.

  • № 38 (с 10 по 21 июля);
  • № 43, корпус на Академика Парина, 42а (с 1 июня по 16 июля);
  • № 43, корпус на Академика Парина, 42 (с 17 июля по 27 августа);
  • № 45 (с 1 по 30 июня);
  • № 72 (с 3 по 31 июля);
  • № 82 (с 1 по 31 июля);
  • № 150, корпус на Академика Парина, 39а (с 13 июня по 14 июля);
  • № 150, корпус на Академика Парина, 45а (с 17 июля по 18 августа);
  • № 119, корпус на Павла Шаманова, 19 (с 1 июня по 14 июля);
  • № 119, корпус на Академика Сахарова, 43 (с 17 июля по 25 августа);
  • садик при школе № 25 (с 1 по 31 июля).

Верх-Исетский

В 2022 году в данном районе было отремонтировано 21 учреждение. Однако в этом году их будет 31. В основном в них запланированы косметические работы.

  • № 1 (с 24 июля по 25 августа);
  • № 7 (с 21 по 28 августа);
  • № 18 (с 3 по 31 июля);
  • № 25, корпус на Бебеля, 114а (с 1 по 23 июня);
  • № 28 (с 3 по 30 июля);
  • № 67 (с 5 июня по 2 июля);
  • № 115 (с 1 июля по 25 августа);
  • № 128 (с 5 по 30 июня);
  • № 199 (с 5 июня по 17 июля);
  • № 206 (с 3 по 30 июля);
  • № 248 (с 3 по 31 июля);
  • № 251 (с 18 июля по 28 августа);
  • № 302 (с 3 июля по 2 августа);
  • № 338 (с 3 июля по 13 августа);
  • № 348, корпус на Ленинградской, 16 (с 3 июля по 31 августа);
  • № 356 (с 1 по 31 августа);
  • № 373 (с 3 по 31 июля);
  • № 414 (с 1 по 31 августа);
  • № 430 (с 3 июля по 4 августа);
  • № 444 (с 3 по 31 июля);
  • № 466, корпус на Заводской, 17а (с 3 по 31 июля);
  • № 466, корпус на Заводской, 17б (с 1 по 30 августа);
  • № 472 (с 1 июля по 15 августа);
  • № 485 (с 14 июля по 13 августа);
  • № 486 (с 1 по 31 августа);
  • № 504, корпус на Шаумяна, 105а (с 1 июня по 31 августа);
  • № 510 (с 1 по 31 августа);
  • № 516, корпус на Ясной, 12 (с 15 июня по 15 июля);
  • № 541 (с 17 по 31 июля);
  • № 559 (с 3 по 31 июля);
  • садик при школе № 184 «Новая школа» (с 1 июля по 15 августа).

Железнодорожный

В этом районе ремонт ожидает 20 детских садов. В некоторых будет заменена кровля, в некоторых освещение и водосточные трубы. Большая часть работ проводится для подготовки групп к приему новых детей.

  • № 90 (с 3 по 16 июля);
  • № 92, корпус на Горняков, 24 (с 3 июля по 31 августа);
  • № 94 (с 3 июля по 3 августа);
  • № 116 (с 3 по 7 июля);
  • № 117 (с 5 июня по 3 июля);
  • № 174, корпус на Василия Еремина, 5 (с 1 по 31 июля);
  • № 175 (с 1 по 26 июня);
  • № 184 (с 3 по 23 июля);
  • № 186 (с 19 июня по 7 июля);
  • № 196 (с 1 по 30 июня);
  • № 197 (с 3 по 28 июля);
  • № 254 (с 1 по 30 июля);
  • № 312 (с 3 по 31 июля);
  • № 349, корпус на Маневровой, 22 (с 26 июня по 9 июля);
  • № 349, корпус на Маневровой, 24 (с 10 по 21 июля);
  • № 369 (с 31 июля по 13 августа);
  • № 393, корпус на Мельковской, 4 (с 1 по 30 июня);
  • № 393, корпус на Мельковской, 9а (с 1 по 31 июля);
  • № 393, корпус на Мельковской, 11а (с 1 по 31 августа);
  • № 458 (с 1 июля по 15 августа).

Кировский

В Кировском районе планируется ремонт в 15 дошкольных учреждениях.

  • № 100 (с 10 по 28 июля);
  • № 101 (с 3 по 21 июля);
  • № 208 (с 3 по 31 июля);
  • № 230 (с 3 по 28 июля);
  • № 262 (с 3 по 21 июля);
  • № 345, корпус на Мамина-Сибиряка, 91а (с 5 июня по 3 июля);
  • № 361 (с 3 по 21 июля);
  • № 421 (с 17 по 31 июля);
  • № 468 (с 3 по 28 июля);
  • № 469 (с 3 по 21 июля);
  • № 501 (с 31 июля по 11 августа);
  • № 520 (с 12 по 30 августа);
  • № 547 (с 26 июня по 15 июля);
  • № 550 (с 3 по 14 июля);
  • № 588 (с 3 по 28 июля).

Ленинский

В Ленинском районе Екатеринбурга работы пройдут в 13 детских садах.

  • № 14 (с 3 по 28 июля);
  • № 40 (с 5 по 25 июня);
  • № 55 (с 19 по 30 июня);
  • № 114 (с 1 по 30 июня);
  • № 209 (с 3 по 14 июля);
  • № 347 (с 1 по 31 июля);
  • № 386 (с 10 июля по 31 августа);
  • № 451 (с 3 по 31 июля);
  • № 465 (с 1 по 30 июня);
  • № 553 (с 1 по 30 июня).

Октябрьский

Всего три детских сада будут временно закрыты в Октябрьском районе.

  • № 363 (с 26 июня по 9 июля);
  • № 364 (с 1 по 31 июля);
  • № 479, корпус на Народной Воли, 76а (1 по 25 августа).

Орджоникидзевский

Больше всего детских садов будут закрыты именно в Орджоникидзевском районе. Тут временно перестанут работать 79 учреждений.

  • № 2 (с 3 по 23 июля);
  • № 76, корпус на Замятина, 34а (с 1 по 23 июня);
  • № 76, корпус на Замятина, 34а (с 26 июня по 21 июля);
  • № 107 (с 3 по 16 июля);
  • № 125, корпус на Баумана, 43 (с 26 июня по 21 июля);
  • № 125, корпус на Шефской, 24б (с 24 июля по 11 августа);
  • № 136, корпус на Краснофлотцев, 8б (с 3 по 28 июля);
  • № 136, корпус на Бабушкина, 15 (с 13по 30 июня);
  • № 153 (с 19 июня по 16 июля);
  • № 154 (с 3 по 31 июля);
  • № 161, корпус на Баумана, 29 (с 13 по 30 июня);
  • № 161, корпус на Старых Большевиков, 24а (с 3 по 21 июля);
  • № 163, корпус на Ломоносова, 21 (с 19 по 30 июня);
  • № 163, корпус на Кировградской, 31 (с 3 по 14 июля);
  • № 178 (с 17 по 31 июля);
  • № 181 (с 24 июля по 6 августа);
  • № 202, корпус на Суворовском, 7а (с 31 июля по 20 августа);
  • № 202, корпус на Суворовском, 21 (с 10 по 30 июля);
  • № 203 (с 3 по 24 июля);
  • № 225 (с 17 по 30 июля);
  • № 235, корпус на Победы, 37а (с 10 июля по 7 августа);
  • № 235, корпус на Уральских Рабочих, 50б (с 5 июня по 4 июля);
  • № 244 (с 17 по 31 июля);
  • № 246 (с 3 по 23 июля);
  • № 258, корпус на Донбасской, 16а (с 1 июня по 13 июля);
  • № 265, корпус на Кировградской, 77 (с 3 по 23 июля);
  • № 296, корпус на Красных Командиров, 14 (с 3 по 16 июля);
  • № 296, корпус на Энтузиастов, 21 (с 5 по 18 июня);
  • № 319 (с 24 июля по 13 августа);
  • № 346 (с 3 по 23 июля);
  • № 355 (с 17 по 30 июля);
  • № 377 (с 10 по 31 июля);
  • № 384, корпус на Корепина, 3 (с 1 по 18 августа);
  • № 384, корпус на Корепина, 2а (с 3 по 21 июля);
  • № 384, корпус на Корепина, 2б (с 5 по 23 июня);
  • № 387 (с 3 по 21 июля);
  • № 392 (с 17 по 30 июля);
  • № 411 (с 17 по 31 июля);
  • № 420 (с 19 июня по 9 июля);
  • № 428 (с 17 июля по 11 августа);
  • № 452 (с 3 по 28 июля);
  • № 460, корпус на Ильича, 50б (с 17 по 28 июля);
  • № 518 (с 17 июля по 13 августа);
  • № 521 (с 17 по 30 июля);
  • № 529 (с 10 по 24 июля);
  • № 531 (с 17 июля по 11 августа);
  • № 545 (с 17 по 31 июля).

Часть детских садов относятся к объединениям «Надежда» и «Детство». Их списки находятся ниже.

Филиалы сети детских садов «Надежда»:

  • филиал на Баумана, 4 (с 19 июня по 17 июля);
  • филиал на Кировградской, 3а (с 18 июля по 14 августа);
  • № 140 (с 10 по 28 июля);
  • № 274 (с 24 июля по 13 августа);
  • № 339 (с 17 июля по 13 августа);
  • № 403 (с 31 июля по 13 августа);
  • № 461 (с 17 июля по 6 августа);
  • № 475 (с 26 июня по 16 июля);
  • № 477 (с 3 по 23 июля);
  • № 499 (с 26 июня по 23 июля);
  • № 523 (с 26 июня по 23 июля);
  • № 551 (с 10 по 28 июля).

Филиалы сети садиков «Детство»:

  • № 3 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 10 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 22 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 40/228 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 118 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 129 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 135 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 155 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 306 (с 17 июля по 18 августа);
  • № 318 (с 12 июня по 14 июля);
  • № 431 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 432 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 371 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 382 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 514 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 516 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 478 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 495 (с 13 июня по 14 июля);
  • № 522 (с 17 июля по 17 августа);
  • № 536 (с 13 июня по 14 июля).

Чкаловский

В данном районе детские сады будут закрываться примерно на один месяц. Ремонтные работы ожидаются в семи учреждениях.

  • № 47 (с 1 по 30 июня);
  • № 48 (с 1 по 30 июня);
  • № 358 (с 3 по 31 июля);
  • № 410, корпус на Селькоровской, 100а (с 27 июня по 24 июля);
  • № 410, корпус на Энергетиков, 6а (с 25 июля по 21 августа);
  • № 454 (с 3 по 23 июля);
  • № 497 (с 10 по 312 июля).
#Ирина Кирилова#Дети#Ремонт#Детский сад#Общество#Екатеринбург
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