Какие детские сады закроют на ремонт летом в Екатеринбурге (список)

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Учреждения располагаются в разных районах города, в том числе и Академическом, пишет Е1. Список с номерами учреждений, которые ожидают работы, расположен ниже.
Всего здесь будет закрыто 11 детских садов. В них будут выполняться работы от застройщиков по гарантии или же будут устраняться аварийные ситуации.
В 2022 году в данном районе было отремонтировано 21 учреждение. Однако в этом году их будет 31. В основном в них запланированы косметические работы.
В этом районе ремонт ожидает 20 детских садов. В некоторых будет заменена кровля, в некоторых освещение и водосточные трубы. Большая часть работ проводится для подготовки групп к приему новых детей.
В Кировском районе планируется ремонт в 15 дошкольных учреждениях.
В Ленинском районе Екатеринбурга работы пройдут в 13 детских садах.
Всего три детских сада будут временно закрыты в Октябрьском районе.
Больше всего детских садов будут закрыты именно в Орджоникидзевском районе. Тут временно перестанут работать 79 учреждений.
Часть детских садов относятся к объединениям «Надежда» и «Детство». Их списки находятся ниже.
Филиалы сети детских садов «Надежда»:
Филиалы сети садиков «Детство»:
В данном районе детские сады будут закрываться примерно на один месяц. Ремонтные работы ожидаются в семи учреждениях.