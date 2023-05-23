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Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города

23 мая 2023, 09:49
Фото: TagilCity.ru
Празднование Дня города Нижнего Тагила в 2023 году традиционно пройдет в августе, с 11 по 13 число. 301-летие пройдет под девизом «Не словами — делами!». Для местных жителей и гостей города будет организовано множество различных мероприятий.

Основные праздничные мероприятия планируется провести в субботу, 12 мая. Тагильчане смогут посетить традиционный праздник «Гулянье на Лисьей горе», театральный марафон, фестиваль уличного кино, книжную выставку уральских писателей. Для детей будет организован «Киндерград».

Также пройдут различные концерты: в Театральном сквере и набережной Тагильского пруда. Заключительный, посвященный Дню города, состоится на площади за КДК «Современник». Кроме того, вечером планируется провести музыкальное пиротехническое шоу.

К 301-летию Нижнего Тагила будут приурочены фестиваль духовых оркестров, познавательные квесты и фотоконкурс «Тагил умеет удивлять!», кубок города по экстремальным видам спорта «Тагильский экстрим», спортивный праздник в честь Дня физкультурника, фольклорный праздник «Тагильское подворье» и многие другие мероприятия. План по подготовке и проведению Дня города — 2023 уже утвержден постановлением администрации города.

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