Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города

К 301-летию Нижнего Тагила будут приурочены фестиваль духовых оркестров, познавательные квесты и фотоконкурс «Тагил умеет удивлять!», кубок города по экстремальным видам спорта «Тагильский экстрим», спортивный праздник в честь Дня физкультурника, фольклорный праздник «Тагильское подворье» и многие другие мероприятия. План по подготовке и проведению Дня города — 2023 уже утвержден постановлением администрации города.