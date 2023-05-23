Мать и дочь чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
По словам одного из очевидцев, в той квартире живут мать и дочь. Тагильчанин вызвал пожарных по номеру 112. Специалисты на вызов приехали быстро и вскоре ликвидировали возгорание, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Также местные жители, ставшие свидетелями происшествия, рассказали, что обратили внимание на пожар в первом часу ночи.
Женщина и ребенок, проживающие в пострадавшей от огня квартире, живы. Подробности инцидента станут известны позднее.
Напомним, 20 мая 2023 года в Нижнем Тагиле вспыхнула нежилая квартира на пятом этаже в общежитии. Пострадавших в результате пожара нет.