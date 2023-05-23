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Мать и дочь чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

23 мая 2023, 05:56
Фото: 1MI
В квартире и на балконе в пятиэтажном доме произошло возгорание. Пожар вспыхнул ночью в Нижнем Тагиле 23 мая 2023 года на улице Ильича.

По словам одного из очевидцев, в той квартире живут мать и дочь. Тагильчанин вызвал пожарных по номеру 112. Специалисты на вызов приехали быстро и вскоре ликвидировали возгорание, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Также местные жители, ставшие свидетелями происшествия, рассказали, что обратили внимание на пожар в первом часу ночи.

Женщина и ребенок, проживающие в пострадавшей от огня квартире, живы. Подробности инцидента станут известны позднее.

Напомним, 20 мая 2023 года в Нижнем Тагиле вспыхнула нежилая квартира на пятом этаже в общежитии. Пострадавших в результате пожара нет.

В Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в общежитии на Вые
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Квартира#Инцидент#Пожарные#Тушение#Происшествия#Видео
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