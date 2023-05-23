Мать и дочь чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

По словам одного из очевидцев, в той квартире живут мать и дочь. Тагильчанин вызвал пожарных по номеру 112. Специалисты на вызов приехали быстро и вскоре ликвидировали возгорание, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».