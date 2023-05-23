Мать школьницы, пострадавшей от учительницы в Чебоксарах, отрицает конфликт

Мать школьной девочки, которую учительница якобы "пнула" в живот в одной из школ Чебоксар, рассказала в интервью «360», что не было никакого конфликта между педагогом и ее ребенком.