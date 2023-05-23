Мать школьницы, пострадавшей от учительницы в Чебоксарах, отрицает конфликт

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Женщина назвала опубликованное в Интернете видео "страшным" и пояснила, что реальные события не соответствуют представленным в ролике, пишет 360tv.ru.
Она утверждает, что вместо удара ногой произошел лишь шлепок по плечу. Женщина объяснила, что учительница, находящаяся после операции, приподняла ногу и руку, и из-за этого создалось впечатление, будто была нанесена ногой.
Мать школьницы заявила, что между учительницей и ее дочерью не было конфликта. В момент происшествия учительница входила в класс, а девочки выбегали из кабинета.
Женщина уверена, что учительница не несет вины в данном случае.