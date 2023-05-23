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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Мать школьницы, пострадавшей от учительницы в Чебоксарах, отрицает конфликт

23 мая 2023, 09:46
Мать школьной девочки, которую учительница якобы "пнула" в живот в одной из школ Чебоксар, рассказала в интервью «360», что не было никакого конфликта между педагогом и ее ребенком.

Женщина назвала опубликованное в Интернете видео "страшным" и пояснила, что реальные события не соответствуют представленным в ролике, пишет 360tv.ru.

Она утверждает, что вместо удара ногой произошел лишь шлепок по плечу. Женщина объяснила, что учительница, находящаяся после операции, приподняла ногу и руку, и из-за этого создалось впечатление, будто была нанесена ногой.

Мать школьницы заявила, что между учительницей и ее дочерью не было конфликта. В момент происшествия учительница входила в класс, а девочки выбегали из кабинета.

Женщина уверена, что учительница не несет вины в данном случае.

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