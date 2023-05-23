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Май 2023 года может стать самым сухим в истории Свердловской области

23 мая 2023, 09:57
Фото: 1MI

О дождях в Свердловской области рассказали синоптики

О том, когда в Свердловской области ожидаются дожди, а также почему май 2023 года может стать рекордсменом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По ее словам, май может стать самым «сухим» месяцем за всю историю Свердловской области. Однако это возможно, если погода не изменится. Шепоренко отмечает, что в первую и вторую декаду мая местами в регионе не было дождей.

На данный момент сильных дождей в Свердловской области не ожидается. Причиной стал установившийся на территории региона антициклон. Из-за него тучи проливаются уже на подступах к области. По данным Шепоренко, небольшие дожди могут пройти в северных районах.

В среднем в Свердловской области 23 мая ожидается +29 градусов тепла и отсутствие осадков. В северной части региона возможен кратковременный дождь с грозами. 24 мая осадков также не ожидается. При этом температура воздуха прогреется еще сильнее — до +31 градуса. 25 мая температура уже составит до +31 градуса.

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#Ирина Кирилова#Погода#Жара#Дождь#Прогноз#Синоптик#Природа#Свердловская область
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