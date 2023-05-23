Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
По ее словам, май может стать самым «сухим» месяцем за всю историю Свердловской области. Однако это возможно, если погода не изменится. Шепоренко отмечает, что в первую и вторую декаду мая местами в регионе не было дождей.
На данный момент сильных дождей в Свердловской области не ожидается. Причиной стал установившийся на территории региона антициклон. Из-за него тучи проливаются уже на подступах к области. По данным Шепоренко, небольшие дожди могут пройти в северных районах.
В среднем в Свердловской области 23 мая ожидается +29 градусов тепла и отсутствие осадков. В северной части региона возможен кратковременный дождь с грозами. 24 мая осадков также не ожидается. При этом температура воздуха прогреется еще сильнее — до +31 градуса. 25 мая температура уже составит до +31 градуса.