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На 3 тысячи гектаров снизилась площадь пожаров в Свердловской области

23 мая 2023, 07:30
Фото: 1MI
В Свердловской области за последние сутки снизилась площадь природных пожаров почти на 3 тысячи гектаров.

В том числе огнеборцы ликвидировали 22 пожара в лесах. Самый крупный был в Режевском городском округе. Его площадь составляла 800 га, сообщили в департаменте информационной политики.

В настоящий момент в регионе бушует 27 пожаров на площади 2,8 тысяч га. 16 пожаров спасатели локализовали на площади 1,6 тысяч га. С огнем борется более тысячи свердловчан.

А в выходные над регионом повис смог. Это произошло из-за дыма от пожаров, а также погодных условий, из-з которых вредные примести в воздухе мало рассеиваются. Был объявлен режим НМУ до 24 мая включительно.

500 пострадавших от пожара семей из Свердловской области получили гуманитарную помощь
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Возгорания#Огнеборцы#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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