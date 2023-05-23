На 3 тысячи гектаров снизилась площадь пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В том числе огнеборцы ликвидировали 22 пожара в лесах. Самый крупный был в Режевском городском округе. Его площадь составляла 800 га, сообщили в департаменте информационной политики.
В настоящий момент в регионе бушует 27 пожаров на площади 2,8 тысяч га. 16 пожаров спасатели локализовали на площади 1,6 тысяч га. С огнем борется более тысячи свердловчан.
А в выходные над регионом повис смог. Это произошло из-за дыма от пожаров, а также погодных условий, из-з которых вредные примести в воздухе мало рассеиваются. Был объявлен режим НМУ до 24 мая включительно.