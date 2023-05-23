На год перекрыт проезд по Пермскому тракту в районе Ревды

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле почти на месяц перекроют улицу Красноармейскую. Движение будет перекрыто с 29 мая по 17 июля на участке от пересечения с дорогой на улице Аганичева до дома № 74 на улице Красноармейской.