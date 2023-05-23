На год перекрыт проезд по Пермскому тракту в районе Ревды

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Работы будут продолжаться с 23 мая 2023 года до осени 2024 года. Движение будет ограничено на 316-м км трассы Пермь — Екатеринбург.
Дорога будет капитально отремонтирована. Рабочие планируют расширить ее до четырех полос, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
На участке вокруг «бабочки» автолюбитель смогут воспользоваться съездами транспортной развязки по круговому движению.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле почти на месяц перекроют улицу Красноармейскую. Движение будет перекрыто с 29 мая по 17 июля на участке от пересечения с дорогой на улице Аганичева до дома № 74 на улице Красноармейской.