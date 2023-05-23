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На год перекрыт проезд по Пермскому тракту в районе Ревды

23 мая 2023, 09:14
Фото: 1MI
В районе Ревды на год перекрыли прямой проезд по Пермскому тракту.

Работы будут продолжаться с 23 мая 2023 года до осени 2024 года. Движение будет ограничено на 316-м км трассы Пермь — Екатеринбург.

Дорога будет капитально отремонтирована. Рабочие планируют расширить ее до четырех полос, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

На участке вокруг «бабочки» автолюбитель смогут воспользоваться съездами транспортной развязки по круговому движению.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле почти на месяц перекроют улицу Красноармейскую. Движение будет перекрыто с 29 мая по 17 июля на участке от пересечения с дорогой на улице Аганичева до дома № 74 на улице Красноармейской.

Почти на месяц перекроют улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Ревда#Дорога#Перекрытие#Пермский тракт#Транспорт#Свердловская область
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