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Не прописанные в домах свердловские погорельцы получат матпомощь

23 мая 2023, 10:57
Фото: 1MI
На материальную помощь от властей могут рассчитывать в том числе погорельцы Свердловской области, которые не были прописаны в домах.

Речь идет о тех, кто фактически жил в пострадавших домах, но не был в них прописан. Таким образом количество получателей выплаты от государства возрастет. Законопроект уже поддержали парламентарии, сообщаетcя в базе ЗакСо.

Решение связано с желанием властей помочь максимальному количеству человек, которые пострадали от пожаров.

Закон коснется тех, чей сгорел или был поврежден огнем в период после 31 марта. Отмечается, что в пострадавших поселках проживали много пожилых людей, которые не были прописаны в домах, тем не менее это было их единственное жилье.

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#Елена Озерова#Погорельцы#Выплата#Дома#Пожары#Экономика#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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