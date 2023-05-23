Не прописанные в домах свердловские погорельцы получат матпомощь

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Речь идет о тех, кто фактически жил в пострадавших домах, но не был в них прописан. Таким образом количество получателей выплаты от государства возрастет. Законопроект уже поддержали парламентарии, сообщаетcя в базе ЗакСо.
Решение связано с желанием властей помочь максимальному количеству человек, которые пострадали от пожаров.
Закон коснется тех, чей сгорел или был поврежден огнем в период после 31 марта. Отмечается, что в пострадавших поселках проживали много пожилых людей, которые не были прописаны в домах, тем не менее это было их единственное жилье.