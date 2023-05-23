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Новые границы одномандатных округов утверждены в Екатеринбурге

23 мая 2023, 10:57
Фото: 1MI
Новые границы 25 одномандатных округов для выборов в гордуму утверждены в Екатеринбурге. Теперь средняя численность избирателей по каждому из округов составляет 45 тысяч человек.

Это снижает норму представительства, заявил глава Ленинской районной избирательной комиссии Вадим Антошин. Именно на эту ТИК возложена обязанность по организации выборов после ликвидации горизбиркома.

По словам Антошина, ранее при 18 одномандатных округах норма представительства составляла более 62 тысяч избирателей. Теперь она стала ниже. Кроме того, каждый депутат может стать ближе к народу.

Депутаты городской думы почти единогласно поддержали новую схему. Из 29 присутствующих «за» проголосовали 27.

Напомним, в октябре 2022 года в Екатеринбурге уже менялась нарезка округов. Их было 18, но границы стали иными. Однако схема на выборах не использовалась. Новые выборы должны пройти в Екатеринбурге 10 сентября 2023 года. Избираться будут 35 депутатов. 25 из них пройдут по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

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#Ирина Кирилова
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