Новые границы одномандатных округов утверждены в Екатеринбурге

Напомним, в октябре 2022 года в Екатеринбурге уже менялась нарезка округов. Их было 18, но границы стали иными. Однако схема на выборах не использовалась. Новые выборы должны пройти в Екатеринбурге 10 сентября 2023 года. Избираться будут 35 депутатов. 25 из них пройдут по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.