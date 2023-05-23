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Нуждающуюся в медпомощи жительницу Екатеринбурга разыскивают вторые сутки

23 мая 2023, 05:29
Фото: 1MI
21-летняя девушка, живущая в Екатеринбурге, бесследно исчезла 21 мая 2023 года. Молодая екатеринбурженка нуждается в медицинской помощи.

Девушка вышла из дома и не вернулась. Ее рост составляет 174 сантиметра, волосы светлые, телосложение плотное, глаза зелено-голубые, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

В день пропажи на екатеринбурженке были голубая ветровка, джинсы синего цвета и кроссовки белого цвета. Поисками исчезнувшей занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли 28-летнего молодого человека, которого искали на протяжении месяца. По словам родственников найденного, он сам вышел с ними на связь.

Пропавший 28-летний мужчина найден в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пропавшая#Прорыв#Поиски#Поисковый отряд#Полиция#Происшествия
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