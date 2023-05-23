Нуждающуюся в медпомощи жительницу Екатеринбурга разыскивают вторые сутки

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Девушка вышла из дома и не вернулась. Ее рост составляет 174 сантиметра, волосы светлые, телосложение плотное, глаза зелено-голубые, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
В день пропажи на екатеринбурженке были голубая ветровка, джинсы синего цвета и кроссовки белого цвета. Поисками исчезнувшей занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.
Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли 28-летнего молодого человека, которого искали на протяжении месяца. По словам родственников найденного, он сам вышел с ними на связь.