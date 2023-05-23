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Облаву на мигрантов устроили силовики в Алапаевске

23 мая 2023, 05:00
Фото: 1MI
Сотрудники силовых структур устроили рейд в Алапаевске на нелегальных мигрантов.

Полицейские провели проверку более сотни иностранцев и лиц, не имеющих гражданства. По итогам организованного рейда сотрудники полиции выявили четверых человек, незаконно находящихся на территории РФ, и привлекли к ответственности.

11 человек не имели разрешения на работу в России, двое не соблюли правила въезда в страну. Одного из иностранцев депортируют из РФ, рассказали в пресс-службе МВД «Алапаевский».

Напомним, недавно в Екатеринбурге полицейские провели на складе интернет-магазина Ozon рейд по выявлению мигрантов, нарушающих правила въезда и нахождения в стране.

В поисках нелегальных мигрантов полиция Екатеринбурга устроила рейд на складе Ozon
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Мигранты#Рейд#Проверка#Общество#Свердловская область#Алапаевск
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