Облаву на мигрантов устроили силовики в Алапаевске

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Полицейские провели проверку более сотни иностранцев и лиц, не имеющих гражданства. По итогам организованного рейда сотрудники полиции выявили четверых человек, незаконно находящихся на территории РФ, и привлекли к ответственности.
11 человек не имели разрешения на работу в России, двое не соблюли правила въезда в страну. Одного из иностранцев депортируют из РФ, рассказали в пресс-службе МВД «Алапаевский».
Напомним, недавно в Екатеринбурге полицейские провели на складе интернет-магазина Ozon рейд по выявлению мигрантов, нарушающих правила въезда и нахождения в стране.