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Пенсионерка в Нижнем Тагиле чуть не лишилась 70 тысяч из-за «сотрудников» ЦБ

23 мая 2023, 09:48
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Жительница Нижнего Тагила чуть не лишилась 70 тысяч рублей, которые копила на лечение. Ей позвонили мошенники, представившись правоохранителями и сотрудниками Центробанка. Однако схему осуществить им не удалось.

Когда пенсионерка пришла к банкомату, чтобы перевести деньги, ей повстречались два сотрудника ППС — Илья Стародубцев и Андрей Новиков. Они были на выходном и случайно встретились в ТЦ на улице Юности. Мужчины стояли у банкоматов, когда к ним подошла 73-летняя женщина. Она держала в руках деньги и говорила по телефону. При этом она вводила данные карты. Полицейские решили представиться пенсионерке и выяснить ее намерения.

Оказалось, что женщине начались звонки с незнакомых номеров. Она несколько проигнорировала, но потом все же ответила. На том конце провода находилась женщина. Она представилась московским дознавателем и отругала бабушку за то, что она сбрасывает звонки. Затем, чтобы развеять сомнения, женщина попросила записать ее данные. Злоумышленница рассказала, что со счета тагильчанки кто-то пытается снять 100 тысяч рублей, а после отказа предпринял попытку взять кредит.

Женщина стала волноваться, но «правоохранительница» ее успокоила и сообщила, что пенсионерке позвонит сотрудник Центробанка, который даст консультацию. Она добавила, что нужно делать все, что он скажет. По словам лже-сотрудника банка, женщине нужно было снять со счета все сбережения, а затем перевести на безопасный счет.

Тагильчанке заявили, что о происходящем никому нельзя рассказывать. Когда женщина пришла к банкоматам, то сначала настороженно отнеслась к полицейским, которые к ней подошли. Однако они объяснили, что ее, скорее всего, обманывают.

Молодые люди попросили разрешения пообщаться с «сотрудником», на что звонивший стал возмущаться. Полицейские прервали разговор и пояснили пенсионерке, что она чуть не лишилась своих сбережений.

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#Ирина Кирилова#Мошенничество#Пенсионер#Обман#Полиция#Криминал#Нижний Тагил
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