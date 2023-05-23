Пенсионерка в Нижнем Тагиле чуть не лишилась 70 тысяч из-за «сотрудников» ЦБ

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Когда пенсионерка пришла к банкомату, чтобы перевести деньги, ей повстречались два сотрудника ППС — Илья Стародубцев и Андрей Новиков. Они были на выходном и случайно встретились в ТЦ на улице Юности. Мужчины стояли у банкоматов, когда к ним подошла 73-летняя женщина. Она держала в руках деньги и говорила по телефону. При этом она вводила данные карты. Полицейские решили представиться пенсионерке и выяснить ее намерения.
Оказалось, что женщине начались звонки с незнакомых номеров. Она несколько проигнорировала, но потом все же ответила. На том конце провода находилась женщина. Она представилась московским дознавателем и отругала бабушку за то, что она сбрасывает звонки. Затем, чтобы развеять сомнения, женщина попросила записать ее данные. Злоумышленница рассказала, что со счета тагильчанки кто-то пытается снять 100 тысяч рублей, а после отказа предпринял попытку взять кредит.
Женщина стала волноваться, но «правоохранительница» ее успокоила и сообщила, что пенсионерке позвонит сотрудник Центробанка, который даст консультацию. Она добавила, что нужно делать все, что он скажет. По словам лже-сотрудника банка, женщине нужно было снять со счета все сбережения, а затем перевести на безопасный счет.
Тагильчанке заявили, что о происходящем никому нельзя рассказывать. Когда женщина пришла к банкоматам, то сначала настороженно отнеслась к полицейским, которые к ней подошли. Однако они объяснили, что ее, скорее всего, обманывают.
Молодые люди попросили разрешения пообщаться с «сотрудником», на что звонивший стал возмущаться. Полицейские прервали разговор и пояснили пенсионерке, что она чуть не лишилась своих сбережений.