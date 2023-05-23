Пенсионерка в Нижнем Тагиле чуть не лишилась 70 тысяч из-за «сотрудников» ЦБ

Когда пенсионерка пришла к банкомату, чтобы перевести деньги, ей повстречались два сотрудника ППС — Илья Стародубцев и Андрей Новиков. Они были на выходном и случайно встретились в ТЦ на улице Юности. Мужчины стояли у банкоматов, когда к ним подошла 73-летняя женщина. Она держала в руках деньги и говорила по телефону. При этом она вводила данные карты. Полицейские решили представиться пенсионерке и выяснить ее намерения.