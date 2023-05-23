TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Изображение материала

Перелом виска и черепно-мозговая травма: массовое ДТП произошло в селе под Тагилом

23 мая 2023, 13:45
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте
19 летний водитель «Ваз-21102» был госпитализирован в больницу с серьезными травмами после массового ДТП, которое произошло в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом.

Авария случилась 23 мая в 13.00. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина за рулем «УАЗ-Патриот» ехал из поселка Новоасбест в сторону села Белякова. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой Нивой», а затем с «Ваз-21102».

В результате ДТП 19-летний водитель «ВАЗа» получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, ушибленные раны левого виска, левого века, левого плеча и бедра. Его госпитализировали в горбольницу №1, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве отметили, что «УАЗом» управлял тагильчанин, который имеет водительский стаж 29 лет. Он пояснил, что не помнит, по какой причине выехал на встречку.

Пострадавший получил права в 2022 году. На автомобиль у него имеется договор купли-продажи, однако машина не была зарегистрирована в установленный законом срок. Кроме того, у молодого человека отсутствует полис ОСАГО.

Водители автомобилей «УАЗ» и «Нива» прошли процедуру освидетельствования, оказались трезвыми. Анализ крови на алкоголь у пострадавшего возьмут медики в больнице.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте

По словам очевидцев ДТП, пострадал студент — житель села Первомайское. Он ехал домой из техникума.

Ему со встречки водитель «УАЗа» влетел прямо в дверь. Говорят, что он заснул за рулем, — пишут подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Гонщица из Серова погибла в ДТП на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавших в массовом ДТП на Серовском тракте отвезли в другую клиникуМассовое ДТП с автобусом с пассажирами произошло на Циолковского в Нижнем ТагилеВ Краснотурьинске женщина-водитель скончалась в ДТП
#Евгения Сафина#ДТП#Авария#Пострадавшие#ГИБДД#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Сегодня, 09:18
«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом
Вчера, 11:29
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Вчера, 04:21
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Вчера, 07:07
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Сегодня, 09:32
Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города
Сегодня, 09:49