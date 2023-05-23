Перелом виска и черепно-мозговая травма: массовое ДТП произошло в селе под Тагилом

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Авария случилась 23 мая в 13.00. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина за рулем «УАЗ-Патриот» ехал из поселка Новоасбест в сторону села Белякова. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой Нивой», а затем с «Ваз-21102».
В результате ДТП 19-летний водитель «ВАЗа» получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, ушибленные раны левого виска, левого века, левого плеча и бедра. Его госпитализировали в горбольницу №1, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ведомстве отметили, что «УАЗом» управлял тагильчанин, который имеет водительский стаж 29 лет. Он пояснил, что не помнит, по какой причине выехал на встречку.
Пострадавший получил права в 2022 году. На автомобиль у него имеется договор купли-продажи, однако машина не была зарегистрирована в установленный законом срок. Кроме того, у молодого человека отсутствует полис ОСАГО.
Водители автомобилей «УАЗ» и «Нива» прошли процедуру освидетельствования, оказались трезвыми. Анализ крови на алкоголь у пострадавшего возьмут медики в больнице.
По словам очевидцев ДТП, пострадал студент — житель села Первомайское. Он ехал домой из техникума.
Ему со встречки водитель «УАЗа» влетел прямо в дверь. Говорят, что он заснул за рулем, — пишут подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.