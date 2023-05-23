Перелом виска и черепно-мозговая травма: массовое ДТП произошло в селе под Тагилом

Авария случилась 23 мая в 13.00. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина за рулем «УАЗ-Патриот» ехал из поселка Новоасбест в сторону села Белякова. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой Нивой», а затем с «Ваз-21102».