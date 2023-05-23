Почти на 1,5 месяца перекроют улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Движение транспортных средств будет закрыто на улице Красноармейской с 29 мая 2023 года по 17 июля 2023 года на участке от пересечения с автомобильной дорогой на улице Аганичева до дома № 74 на улице Красноармейской.
Перекрытие запланировано для безопасности на дорогах и связано с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора, водовода, строительству канализационной насосной станции на территории парка «Народный-2».