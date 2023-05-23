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Почти на 1,5 месяца перекроют улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле

23 мая 2023, 08:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ожидается перекрытие дороги почти на месяц.

Движение транспортных средств будет закрыто на улице Красноармейской с 29 мая 2023 года по 17 июля 2023 года на участке от пересечения с автомобильной дорогой на улице Аганичева до дома № 74 на улице Красноармейской.

Перекрытие запланировано для безопасности на дорогах и связано с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора, водовода, строительству канализационной насосной станции на территории парка «Народный-2».

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#Нижний Тагил#Дорога#Перекрытие#Ремонт#Канализация#Транспорт#Елена Озерова
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