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Полицейские следят за выпускниками школ в Екатеринбурге

23 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI

Школьникам Екатеринбурга напомнили о необходимости соблюдения порядка в выпускные

Полиция в Екатеринбурге попросила выпускников соблюдать порядок во время празднования выпуска из школ.

Страж порядка попросили уделять особое внимание местам скоплений молодежи, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Самих выпускников также попросили вести себя хорошо и соблюдать порядок на торжествах в честь окончания школ. Следить за действиями ребят попросили и родителей, и учителей.

Ведь ЧП с участием подростков – не редкость. К примеру, в ночь с 22 на 23 мая полицейские привезли в отделение шесть несовершеннолетних. Они распивали алкоголь на общественной территории.

На них составили административные протоколы, а с их родителями провели беседы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Полиция#Выпускники#Порядок#Общество
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