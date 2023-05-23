Полицейские следят за выпускниками школ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Страж порядка попросили уделять особое внимание местам скоплений молодежи, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Самих выпускников также попросили вести себя хорошо и соблюдать порядок на торжествах в честь окончания школ. Следить за действиями ребят попросили и родителей, и учителей.
Ведь ЧП с участием подростков – не редкость. К примеру, в ночь с 22 на 23 мая полицейские привезли в отделение шесть несовершеннолетних. Они распивали алкоголь на общественной территории.
На них составили административные протоколы, а с их родителями провели беседы.