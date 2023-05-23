Потерявшегося на болоте в лесу мужчину в Березовском вывели спасатели

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Информация о потерявшемся мужчине поступила волонтерам поискового отряда «Прорыв» днем 22 мая. В район поселка «Ключевск» они выехали незамедлительно. Спустя полтора часа руководство отряда нашло молодого человека в болотистой местности.
Найденный был в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не понадобилась. Мужчину доставили домой.
На кадрах видеозаписи, опубликованной ДПСО «Прорыв» в соцсетях можно увидеть, что молодой человек забрел в лесную чащу через болота. При себе у потерявшегося был велосипед.