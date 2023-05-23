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Потерявшегося на болоте в лесу мужчину в Березовском вывели спасатели

23 мая 2023, 10:52
Фото: TagilCity.ru

Мужчина потерялся на болоте в лесу в Березовском районе

22 мая около поселка Ключевск в Березовском городском округе молодой человек заблудился в лесу. Его нашли волонтеры и доставили домой.

Информация о потерявшемся мужчине поступила волонтерам поискового отряда «Прорыв» днем 22 мая. В район поселка «Ключевск» они выехали незамедлительно. Спустя полтора часа руководство отряда нашло молодого человека в болотистой местности.

Найденный был в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не понадобилась. Мужчину доставили домой.

На кадрах видеозаписи, опубликованной ДПСО «Прорыв» в соцсетях можно увидеть, что молодой человек забрел в лесную чащу через болота. При себе у потерявшегося был велосипед.

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#Евгения Сафина#Поиски#Лес#Болото#Мужчина#Спасатели#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область#Березовский#Эксклюзив
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