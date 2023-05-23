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Пожарные сигнализации заменят в двух школах Нижнего Тагила

23 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI
Закупки на замену автоматических пожарных сигнализаций в школах № 38 и № 77 объявлены в Нижнем Тагиле. На работы выделено 8,6 миллиона рублей.

Школа № 38 находится в Нижнем Тагиле на улице Зари, 46Б. Там на замену АПС готовы потратить 5,2 миллиона рублей. Школа 77 расположена на улице Коминтерна, 59, на работы выделяется 3,4 миллиона рублей.

В обоих образовательных учреждениях сдать в эксплуатацию новые пожарные сигнализации необходимо до начала учебного года, а именно к концу августа. Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Подрядчиков для проведения работ определят до конца мая.

В техзадании отмечается, что все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и быть новыми. Подрядчику необходимо обеспечить бесперебойное функционирования помещений школ, нельзя нарушать регламент сотрудников.

После завершения работ площади должны быть чистыми, их нужно освободить от оборудования, остатков материала и мусора.

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#Евгения Сафина#Пожар#Закупка#Замена#Пожарная сигнализация#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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