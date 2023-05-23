Пожарные сигнализации заменят в двух школах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Школа № 38 находится в Нижнем Тагиле на улице Зари, 46Б. Там на замену АПС готовы потратить 5,2 миллиона рублей. Школа 77 расположена на улице Коминтерна, 59, на работы выделяется 3,4 миллиона рублей.
В обоих образовательных учреждениях сдать в эксплуатацию новые пожарные сигнализации необходимо до начала учебного года, а именно к концу августа. Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Подрядчиков для проведения работ определят до конца мая.
В техзадании отмечается, что все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и быть новыми. Подрядчику необходимо обеспечить бесперебойное функционирования помещений школ, нельзя нарушать регламент сотрудников.
После завершения работ площади должны быть чистыми, их нужно освободить от оборудования, остатков материала и мусора.