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Размеры штрафов для хозяев домашних животных вырастут до 200 тысяч рублей в России

23 мая 2023, 15:42
Фото: 1MI
Депутаты государственной думы РФ приняли решение ввести штрафные санкции для владельцев домашних животных. Решение было принято во время заседания, которое прошло 23 мая 2023 года.

Так, штрафовать владельцев станут за несоблюдение правил содержания животных и за причиненный животным ущерб имуществу граждан или самим гражданам.

За причинение вреда питомцам, здоровью или имуществу граждан размер штрафа для физических лиц будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, а для физлиц от 100 до 200 тысяч рублей.

Если животное украли у владельца, от наказания он освобождается. Кроме того, если в момент происшествия за животным будет присматривать другой человек по поручению хозяина, то этому хозяину штраф назначаться не будет.

За нарушение правил содержания питомцев наказание для физических лиц будет в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, для юридических лиц от 15 до 30 тысяч рублей, а для должностных от 5 до 15 тысяч рублей.

При этом в новом законе предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей за жестоко обращение с животными. А если хозяева отправляют животное на улицу, им будет назначаться штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле стример избил собаку во время трансляции. По словам его соседей, мужчина издевается и над своей матерью, и над другими людьми. В полиции начали следствие, а собаку забрали сотрудники МЧС.

У тагильского живодера забрали собаку
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#Елизавета Зиборова#Штраф#Закон#Животные#Жестокое обращение#Наказание#Общество
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