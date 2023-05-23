Родные пенсионерки со сломанной челюстью из Верхней Пышмы пожаловались Бастрыкину

Напомним, что пенсионерка пришла в клинику с болью в области зуба мудрости. Врачи приняли решение вырвать его, но в процессе что-то пошло не так. Как сказали в клинике позднее, зуб оказался прочнее, чем челюсть пенсионерки и в целом ее случай оказался аномальным, потому происшествия избежать не получилось.