Родные пенсионерки со сломанной челюстью из Верхней Пышмы пожаловались Бастрыкину

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Пострадавшую зовут Тамара Снигирева и ей 85 лет. Женщина является инвалидом первой группы.
Как рассказала юрист Юлия Липинская, многие ведения говорят о том, что вина врачей в произошедшем имеется, пишет Е1. А уголовное дело по данному факту до сих пор не возбуждено, поэтому родственники и пожаловались главе Следственного комитета.
Напомним, что пенсионерка пришла в клинику с болью в области зуба мудрости. Врачи приняли решение вырвать его, но в процессе что-то пошло не так. Как сказали в клинике позднее, зуб оказался прочнее, чем челюсть пенсионерки и в целом ее случай оказался аномальным, потому происшествия избежать не получилось.