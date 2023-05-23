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Родные пенсионерки со сломанной челюстью из Верхней Пышмы пожаловались Бастрыкину

23 мая 2023, 13:43
Фото: 1MI
С просьбой о помощи к главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину обратились родные пенсионерки из Верхней Пышмы, которой в стоматологической клинике сломали челюсть. Женщина обратилась к медикам для того, чтобы ей вырвали зуб мудрости.

Пострадавшую зовут Тамара Снигирева и ей 85 лет. Женщина является инвалидом первой группы.

Как рассказала юрист Юлия Липинская, многие ведения говорят о том, что вина врачей в произошедшем имеется, пишет Е1. А уголовное дело по данному факту до сих пор не возбуждено, поэтому родственники и пожаловались главе Следственного комитета.

Напомним, что пенсионерка пришла в клинику с болью в области зуба мудрости. Врачи приняли решение вырвать его, но в процессе что-то пошло не так. Как сказали в клинике позднее, зуб оказался прочнее, чем челюсть пенсионерки и в целом ее случай оказался аномальным, потому происшествия избежать не получилось.

В Верхней Пышме стоматолог сломал челюсть 85-летней бабушке
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#Елена Озерова#Александр Бастрыкин#Челюсть#Стоматолог#Зуб мудрости#Происшествия#Свердловская область
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