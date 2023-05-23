TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Изображение материала

Ростехнадзор: Сфера эксплуатации лифтов требует радикального обновления

23 мая 2023, 16:18
Фото: piqsels.com
В Ростехнадзоре встревожены: почти у 20% лифтов в России завершился максимальный срок эксплуатации. Это означает, что каждый пятый лифт несет опасность для жизни людей. Из почти 500 тысяч машин замены требуют около 100 тысяч.

Полномочия по контролю за эксплуатацией лифтов много лет передавались от одной организации к другой. С 2012 года Ростехнадзор перестал контролировать эту сферу деятельности. В середине 2021 года полномочиями по контролю за эксплуатацией уже запущенных лифтов наделили управляющие компании. Об этом информируют «Новые известия».

Результат: каждый год в России неисправные лифты становятся причиной гибели десятков граждан. По оценке Национального лифтового союза, только в последние пять лет в результате несчастных случаев в российских лифтах погибли 129 человек. 30 смертей были зарегистрированы в 2018 году, 34 жертвы пришлись на 2019 год, 23 смерти — на 2020 год. В 2021 и 2022 годах зафиксировали 22 и 20 смертельных случаев соответственно. В 2023 году уже отмечены 62 инцидента и несколько смертельных исходов.

Именно в момент, когда России требуется замена солидного объема лифтового оборудования, в Татарстане вспыхнул конфликт между Татарстанской антимонопольной службой и ведущим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).

Региональная ФАС приняла решение исключить предприятие от участия в государственных закупках на три года и решила внести ПАО «Карачаровский механический завод» в список недобросовестных подрядчиков. В марте 2022 года Арбитражный суд Москвы объявил ПАО «КМЗ» банкротом.

С 2018 года и в самом деле было отмечено снижение доли КМЗ в выпуске лифтов: с 21% до 8,12%. Но, несмотря на данное обстоятельство, завод оказался на третьем месте среди российских производителей лифтов, после Щербинского лифтостроительного завода и компании «Метеор Лифт».

В данный момент ответственность за работу каждого уже функционирующего лифта возлагают на УК или ТСЖ. Предполагается, что управляющая компания будет осуществлять как диспетчерский контроль, так и контроль за качеством технического обслуживания лифта, включая мероприятия по его ремонту. Нередко из-за этого задачи по пусконаладке приходится выполнять работникам без соответствующей квалификации. Неудивительно, что на протяжении всего этого времени ремонтные работы и эксплуатация лифтов нередко проводились неподобающим образом.

С 1 марта правительство объявило о возвращении Ростехнадзору полномочий по контролю за безопасным использованием и содержанием опасных технических зданий и сооружений. В данную категорию входят лифты и подъемные платформы для инвалидов.

Теперь в Ростехнадзоре уверяют: в ведомстве вплотную занялись установлением в регионах РФ контактов с фондами капремонта по проблемам замены и модернизации лифтов в жилом фонде. Граждане, которые уже пытались обращаться к управляющим организациям по вопросу решения проблем с неисправными лифтами, но не добились реакции, теперь могут рассчитывать на помощь местных органов Ростехнадзора.

Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Сегодня, 09:18
«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом
Вчера, 11:29
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Вчера, 04:21
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Вчера, 07:07
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Сегодня, 09:32
Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города
Сегодня, 09:49