Ростехнадзор: Сфера эксплуатации лифтов требует радикального обновления

Результат: каждый год в России неисправные лифты становятся причиной гибели десятков граждан. По оценке Национального лифтового союза, только в последние пять лет в результате несчастных случаев в российских лифтах погибли 129 человек. 30 смертей были зарегистрированы в 2018 году, 34 жертвы пришлись на 2019 год, 23 смерти — на 2020 год. В 2021 и 2022 годах зафиксировали 22 и 20 смертельных случаев соответственно. В 2023 году уже отмечены 62 инцидента и несколько смертельных исходов.