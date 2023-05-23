Ростехнадзор: Сфера эксплуатации лифтов требует радикального обновления

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Полномочия по контролю за эксплуатацией лифтов много лет передавались от одной организации к другой. С 2012 года Ростехнадзор перестал контролировать эту сферу деятельности. В середине 2021 года полномочиями по контролю за эксплуатацией уже запущенных лифтов наделили управляющие компании. Об этом информируют «Новые известия».
Результат: каждый год в России неисправные лифты становятся причиной гибели десятков граждан. По оценке Национального лифтового союза, только в последние пять лет в результате несчастных случаев в российских лифтах погибли 129 человек. 30 смертей были зарегистрированы в 2018 году, 34 жертвы пришлись на 2019 год, 23 смерти — на 2020 год. В 2021 и 2022 годах зафиксировали 22 и 20 смертельных случаев соответственно. В 2023 году уже отмечены 62 инцидента и несколько смертельных исходов.
Именно в момент, когда России требуется замена солидного объема лифтового оборудования, в Татарстане вспыхнул конфликт между Татарстанской антимонопольной службой и ведущим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).
Региональная ФАС приняла решение исключить предприятие от участия в государственных закупках на три года и решила внести ПАО «Карачаровский механический завод» в список недобросовестных подрядчиков. В марте 2022 года Арбитражный суд Москвы объявил ПАО «КМЗ» банкротом.
С 2018 года и в самом деле было отмечено снижение доли КМЗ в выпуске лифтов: с 21% до 8,12%. Но, несмотря на данное обстоятельство, завод оказался на третьем месте среди российских производителей лифтов, после Щербинского лифтостроительного завода и компании «Метеор Лифт».
В данный момент ответственность за работу каждого уже функционирующего лифта возлагают на УК или ТСЖ. Предполагается, что управляющая компания будет осуществлять как диспетчерский контроль, так и контроль за качеством технического обслуживания лифта, включая мероприятия по его ремонту. Нередко из-за этого задачи по пусконаладке приходится выполнять работникам без соответствующей квалификации. Неудивительно, что на протяжении всего этого времени ремонтные работы и эксплуатация лифтов нередко проводились неподобающим образом.
С 1 марта правительство объявило о возвращении Ростехнадзору полномочий по контролю за безопасным использованием и содержанием опасных технических зданий и сооружений. В данную категорию входят лифты и подъемные платформы для инвалидов.
Теперь в Ростехнадзоре уверяют: в ведомстве вплотную занялись установлением в регионах РФ контактов с фондами капремонта по проблемам замены и модернизации лифтов в жилом фонде. Граждане, которые уже пытались обращаться к управляющим организациям по вопросу решения проблем с неисправными лифтами, но не добились реакции, теперь могут рассчитывать на помощь местных органов Ростехнадзора.