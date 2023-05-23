С помощью компьютера нашли 200 тонн опасного масла в Свердловской области

Фальсифицированное масло было изготовлено из 24 000 литров молока. По сведениям Россельхознадзора Свердловской области, это невозможно, так как при изготовлении одной тонны масла нужно около 20 тонн молока с долей жира 3,6%, рассказали в пресс-службе ведомства.