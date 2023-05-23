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С помощью компьютера нашли 200 тонн опасного масла в Свердловской области

23 мая 2023, 05:01
Фото: 1MI
200 тонн опасного сливочного масла было выявлено сотрудниками Россельхознадзора при помощи искусственного интеллекта «Меркурий».

Фальсифицированное масло было изготовлено из 24 000 литров молока. По сведениям Россельхознадзора Свердловской области, это невозможно, так как при изготовлении одной тонны масла нужно около 20 тонн молока с долей жира 3,6%, рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприятию, которое производит это масло, было вынесено предупреждение, а также аннулирована регистрация в государственной информсистеме территориального планирования «Меркурий».

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге было обнаружено 20 тонн фальсифицированного сливочного масла, которое готовили к реализации в магазинах.

20 тонн поддельного сливочного масла найдено в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Сливочное масло#Фальсификация#Подделка#Организация#Россельхознадзор#Общество
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