С помощью компьютера нашли 200 тонн опасного масла в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Фальсифицированное масло было изготовлено из 24 000 литров молока. По сведениям Россельхознадзора Свердловской области, это невозможно, так как при изготовлении одной тонны масла нужно около 20 тонн молока с долей жира 3,6%, рассказали в пресс-службе ведомства.
Предприятию, которое производит это масло, было вынесено предупреждение, а также аннулирована регистрация в государственной информсистеме территориального планирования «Меркурий».
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге было обнаружено 20 тонн фальсифицированного сливочного масла, которое готовили к реализации в магазинах.