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Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в Свердловской области

23 мая 2023, 08:01
Фото: 1MI
По итогам 1 квартала 2023 года в Свердловской области отмечается резкое снижение смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом рождаемость тоже снизилась. Такие данные приводит Свердловскстат.

За первые три месяца года в Свердловской области скончались 14,9 тысячи человек. Это на 3 тысячи ниже того же периода 2022 года. Таким образом снижение составило 15,7%. Рождаемость уменьшилась на 2,8% до 9,6 тысячи. Разница составила 1,5 раза.

В апреле 2022 года губернатор Евгений Куйвашев утвердил план, согласно которому планируется снизить смертность среди детей от внешних причин. Это касается тех ситуаций, когда причиной кончины становится не заболевание. Для сохранения здоровья и жизни детей предлагается проводить профилактику, направленную на снижение числа суицидов. Например, запуск телефона доверия, работа учебных заведений с психологами. Также внимание будет уделяться открытым урокам ОБЖ.

Карта для снижения отравлений и смертности от наркотиков появилась в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Смертность#Рождаемость#Статистика#Общество#Свердловская область
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