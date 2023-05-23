Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
За первые три месяца года в Свердловской области скончались 14,9 тысячи человек. Это на 3 тысячи ниже того же периода 2022 года. Таким образом снижение составило 15,7%. Рождаемость уменьшилась на 2,8% до 9,6 тысячи. Разница составила 1,5 раза.
В апреле 2022 года губернатор Евгений Куйвашев утвердил план, согласно которому планируется снизить смертность среди детей от внешних причин. Это касается тех ситуаций, когда причиной кончины становится не заболевание. Для сохранения здоровья и жизни детей предлагается проводить профилактику, направленную на снижение числа суицидов. Например, запуск телефона доверия, работа учебных заведений с психологами. Также внимание будет уделяться открытым урокам ОБЖ.