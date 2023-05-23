Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в Свердловской области

За первые три месяца года в Свердловской области скончались 14,9 тысячи человек. Это на 3 тысячи ниже того же периода 2022 года. Таким образом снижение составило 15,7%. Рождаемость уменьшилась на 2,8% до 9,6 тысячи. Разница составила 1,5 раза.