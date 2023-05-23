TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Изображение материала

Сотрудник УВЗ уволен за прогул, а открытие роддома в Нижнем Тагиле вновь перенесли

23 мая 2023, 14:48
Фото: TagilCity.ru
Депутат уволила сотрудника УВЗ за один прогул, а открытие роддома в Нижнем Тагиле перенесли в третий раз. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 мая.

Депутат гордумы Нижнего Тагила Ирина Артамонова уволила с УВЗ председателя профсоюза «Солидарность» Александра Иванова за один прогул. Общественник уверен, что его освободили от должности из-за многочисленных судебных процессов. К тому же приказ об увольнении был выпущен в его выходной.

Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
Узнать подробнее

«Зеленая волна» появится на еще одной улице в Нижнем Тагиле. К осени система программного координированного управления заработает на улице Фрунзе. Оборудуют и новый пешеходный переход в районе улицы Черемшанская.

«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Диоксид азота превышал норму в воздухе Нижнего Тагила 23 мая в два раза. Такие данные показал газoанализатор «Геолан-1П». Результаты стали известны после 20-минутных замеров.

Диоксид азота был выше нормы в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 мая
Узнать подробнее

Открытие роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесли в третий раз. На этот раз точные сроки не определены. Соглашение на предоставление субсидии для ремонта родильного отделения 1 было заключено пять лет назад.

Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Узнать подробнее

Артель «Нейва» все же провела рекультивацию места выработки платины в поселке Висим под Нижним Тагилом, как и обещала. Но пока высаженные саженцы сосен размером с траву.

Артель «Нейва» высадила «невидимые» сосны на месте разработки платины под Тагилом
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Воздух#Диоксид азота#Роддом#Зеленая волна#УВЗ#Увольнение#Работник#Артель "Нейва"#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Елена Озерова
Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Сегодня, 09:18
«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом
Вчера, 11:29
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Вчера, 04:21
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Вчера, 07:07
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Сегодня, 09:32
Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города
Сегодня, 09:49