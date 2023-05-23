Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Депутат гордумы Нижнего Тагила Ирина Артамонова уволила с УВЗ председателя профсоюза «Солидарность» Александра Иванова за один прогул. Общественник уверен, что его освободили от должности из-за многочисленных судебных процессов. К тому же приказ об увольнении был выпущен в его выходной.
«Зеленая волна» появится на еще одной улице в Нижнем Тагиле. К осени система программного координированного управления заработает на улице Фрунзе. Оборудуют и новый пешеходный переход в районе улицы Черемшанская.
Диоксид азота превышал норму в воздухе Нижнего Тагила 23 мая в два раза. Такие данные показал газoанализатор «Геолан-1П». Результаты стали известны после 20-минутных замеров.
Открытие роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесли в третий раз. На этот раз точные сроки не определены. Соглашение на предоставление субсидии для ремонта родильного отделения 1 было заключено пять лет назад.
Артель «Нейва» все же провела рекультивацию места выработки платины в поселке Висим под Нижним Тагилом, как и обещала. Но пока высаженные саженцы сосен размером с траву.