Спортсмен из Алапаевска погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По словам главы Алапаевского ГО, Дмитрий был патриотом своей родины.
Это был спортсмен, достигший величайших высот. С огромным запасом энергии и силы воли, ставя новые цели и настроив себя на здоровый жизненный ритм, Дмитрий всегда следовал только вперед: к новым победам и новым вершинам, — сообщил Сайгид Билалов.
Он отметил, что погибший посмертно будет представлен к награде. Прощание с Дмитрием состоялось сегодня, 23 мая.
Напомним, в Ирбите 23 мая было объявлено днем траура по четырем погибшим в ходе СВО свердловчанам. Они скончались 16 мая во время боя под Бахмутом. Все четверо посмертно награждены орденами Мужества. Известно, что они отправились в зону СВО осенью 2022 года.