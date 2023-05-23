Спортсмен из Алапаевска погиб на СВО

Напомним, в Ирбите 23 мая было объявлено днем траура по четырем погибшим в ходе СВО свердловчанам. Они скончались 16 мая во время боя под Бахмутом. Все четверо посмертно награждены орденами Мужества. Известно, что они отправились в зону СВО осенью 2022 года.