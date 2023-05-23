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Спортсмен из Алапаевска погиб на СВО

23 мая 2023, 08:35
Фото: Сайгид Билалов
Житель Алапаевска Дмитрий Андреев погиб в ходе проведения спецоперации. Он был спортсменом.

По словам главы Алапаевского ГО, Дмитрий был патриотом своей родины.

Это был спортсмен, достигший величайших высот. С огромным запасом энергии и силы воли, ставя новые цели и настроив себя на здоровый жизненный ритм, Дмитрий всегда следовал только вперед: к новым победам и новым вершинам, — сообщил Сайгид Билалов.
Фото: Сайгид Билалов

Он отметил, что погибший посмертно будет представлен к награде. Прощание с Дмитрием состоялось сегодня, 23 мая.

Напомним, в Ирбите 23 мая было объявлено днем траура по четырем погибшим в ходе СВО свердловчанам. Они скончались 16 мая во время боя под Бахмутом. Все четверо посмертно награждены орденами Мужества. Известно, что они отправились в зону СВО осенью 2022 года.

В Ирбите объявлен траур по четырем погибшим на СВО
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#Ирина Кирилова#СВО#Погибшие#Смерть#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Алапаевск
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