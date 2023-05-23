Тату-мастер из Нижнего Тагила задержан за подработку курьером у мошенников

Взятые деньги у обманутых пенсионеров он переводил их себе на банковскую карту, после чего совершал ещё один перевод — уже на другую карту. Задержали его с поличным — вместе с деньгами, которые он забрал у очередной жертвы. Вся сумма была возвращена пожилой женщине.