Тату-мастер из Нижнего Тагила задержан за подработку курьером у мошенников

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Задержанный зарабатывал деньги тем, что делал художественные татуировки. Когда поток клиентов у него сократился, свердловчанин решил поработать курьером у злоумышленников, которые обманом забирают деньги у пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Патрульный участок».
Взятые деньги у обманутых пенсионеров он переводил их себе на банковскую карту, после чего совершал ещё один перевод — уже на другую карту. Задержали его с поличным — вместе с деньгами, которые он забрал у очередной жертвы. Вся сумма была возвращена пожилой женщине.
Молодой человек имеет две судимости за кражу. Жил он в Нижнем Тагиле. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенное группой лиц.
По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, на счету у обвиняемого серия эпизодов мошенничества в Новоуральске, Нижнем Тагиле и, вероятно, в других населенных пунктах региона. В настоящее время свердловчанин помещен под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, в Нижнем Тагиле пожилая женщина едва не отдала телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка, 70 тысяч рублей.