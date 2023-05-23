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Тату-мастер из Нижнего Тагила задержан за подработку курьером у мошенников

23 мая 2023, 16:22
Фото: 1MI
29-летний тату-мастер из Нижнего Тагила, работавший курьером у мошенников, был задержан сотрудниками полиции в Новоуральске.

Задержанный зарабатывал деньги тем, что делал художественные татуировки. Когда поток клиентов у него сократился, свердловчанин решил поработать курьером у злоумышленников, которые обманом забирают деньги у пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Патрульный участок».

Взятые деньги у обманутых пенсионеров он переводил их себе на банковскую карту, после чего совершал ещё один перевод — уже на другую карту. Задержали его с поличным — вместе с деньгами, которые он забрал у очередной жертвы. Вся сумма была возвращена пожилой женщине.

Молодой человек имеет две судимости за кражу. Жил он в Нижнем Тагиле. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенное группой лиц.

По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, на счету у обвиняемого серия эпизодов мошенничества в Новоуральске, Нижнем Тагиле и, вероятно, в других населенных пунктах региона. В настоящее время свердловчанин помещен под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Нижнем Тагиле пожилая женщина едва не отдала телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка, 70 тысяч рублей.

Пенсионерка в Нижнем Тагиле чуть не лишилась 70 тысяч из-за «сотрудников» ЦБ
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