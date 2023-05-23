У тагильского живодера забрали собаку

Posted 23 мая 2023, 12:21
Published 23 мая 2023, 12:21
Modified 23 мая 2023, 12:23
Updated 23 мая 2023, 12:23
В ролике видно, как работник поисково-спасательной службы с помощью угловой шлифовальной машины вскрывает дверь квартиры, в которой, по оперативной информации, проживает живодер вместе со своей мамой. На следующем кадре довольная собака сидит на заднем сидении автомобиля. С другом человека все хорошо. На данный момент пес находится в руках зоозащитников. Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил редакции TagilCity.ru данную информацию.
Да действительно, информация верна. Сегодня 23 мая, собаку изъяли и передали в руки зоозащитников, — уточняет Валерий Горелых.
Напомни, что ранее житель Нижнего Тагила во время онлайн трансляции заявил подписчикам, что собирается убить свою собаку. На кадрах видно, как молодой человек наносит удары по голове пса.