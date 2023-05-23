TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Изображение материала

У тагильского живодера забрали собаку

23 мая 2023, 12:21
Скрин с видео Уралсити
В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС совместно с участковым пришли домой к живодеру, который избивал своего пса во время прямой трансляции в Интернете, и забрали собаку.

В ролике видно, как работник поисково-спасательной службы с помощью угловой шлифовальной машины вскрывает дверь квартиры, в которой, по оперативной информации, проживает живодер вместе со своей мамой. На следующем кадре довольная собака сидит на заднем сидении автомобиля. С другом человека все хорошо. На данный момент пес находится в руках зоозащитников. Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил редакции TagilCity.ru данную информацию.

Да действительно, информация верна. Сегодня 23 мая, собаку изъяли и передали в руки зоозащитников, — уточняет Валерий Горелых.

Напомни, что ранее житель Нижнего Тагила во время онлайн трансляции заявил подписчикам, что собирается убить свою собаку. На кадрах видно, как молодой человек наносит удары по голове пса.

Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире
Узнать подробнее
#Артем Карнаухов#Животные#Живодерство#Живодер#Зоозащитники#МЧС#Полиция#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Видео
Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Сегодня, 09:18
«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом
Вчера, 11:29
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Вчера, 04:21
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Вчера, 07:07
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Сегодня, 09:32
Киндерград, концерты и салют: Нижний Тагил готовится к мероприятиям ко Дню города
Сегодня, 09:49