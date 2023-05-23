У тагильского живодера забрали собаку

В ролике видно, как работник поисково-спасательной службы с помощью угловой шлифовальной машины вскрывает дверь квартиры, в которой, по оперативной информации, проживает живодер вместе со своей мамой. На следующем кадре довольная собака сидит на заднем сидении автомобиля. С другом человека все хорошо. На данный момент пес находится в руках зоозащитников. Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил редакции TagilCity.ru данную информацию.