Участники СВО и их семьи получат 20% скидки на покупку жилья и субсидии ЖКХ

Особое внимание уделяют тем жителям Нижегородской области, которые могут оказаться в непростой финансовой ситуации. В связи с этим в регионе введен режим кредитных каникул по займам, кредитным картам и ипотеке. Помимо этого, правительство Нижегородской области приняло на себя обязательства, связанные с выплатой процентов по кредитам и лизингам для участников СВО. При суммах до одного миллиона рублей выплаты будут обеспечены в размере 100%, при суммах от миллиона до шести миллионов — в размере 50%.