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Участники СВО и их семьи получат 20% скидки на покупку жилья и субсидии ЖКХ

23 мая 2023, 07:54
Фото: ГК "Каркас-Монолит"
В Нижегородской области ввели льготы и меры поддержки для бойцов СВО и их семей. В числе мер, доступных этим категориям граждан, – ежемесячные денежные выплаты, компенсации за оплату услуг ЖКХ, бесплатное горячее питание для учащихся школ.

О других льготах рассказывают NewsNN.

Для властей региона предоставление поддержки участникам СВО и их близким остается одним из ведущих направлений деятельности. В рамках выполнения заявленной программы в Нижегородской области регулярно организуют мероприятия для повышения благосостояния бойцов СВО и их родных.

К основным мерам поддержки относят и обеспечение жителям региона социальных льгот. В первую очередь это возмещение 50% оплаты за услуги ЖКХ, ежемесячные выплаты беременным женам участников СВО, выплаты на каждого ребенка в семье и выплаты семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Помимо этого, семьям военнослужащих не нужно вносить плату за посещение детьми детских садов и групп продленного дня в государственных учреждениях образования, а также плату за горячее питание в школе. В качестве дополнительной меры поддержки юным гражданам обеспечен бесплатный доступ к занятиям в кружках и секциях.

Особое внимание уделяют тем жителям Нижегородской области, которые могут оказаться в непростой финансовой ситуации. В связи с этим в регионе введен режим кредитных каникул по займам, кредитным картам и ипотеке. Помимо этого, правительство Нижегородской области приняло на себя обязательства, связанные с выплатой процентов по кредитам и лизингам для участников СВО. При суммах до одного миллиона рублей выплаты будут обеспечены в размере 100%, при суммах от миллиона до шести миллионов — в размере 50%.

О решении поддержать данную категорию клиентов заявил один из крупнейших застройщиков региона — группа компаний «Каркас Монолит». Участникам СВО и их семьям предложат приобрести квартиру в жилых комплексах «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк» со скидкой 20%. «КМ Анкудиновский Парк» расположен недалеко от Советского района; рядом имеются действующие детские сады и школа, а также дворы без машин. «КМ Ривер Парк» находится в Ленинском районе, и эту постройку называют первой ласточкой фундаментального преобразования территории на нижнем берегу Оки.

Предложение застройщика предусматривает возможность участия в программе не только для бойцов СВО и их семей, но и для медработников, сотрудников погранслужбы и добровольцев, которые задействованы в спецоперации на контрактной основе.

В Нижегородской области участникам СВО и их близким также могут предложить поддержку нематериального характера: это помощь по хозяйству, услуги социальной няни, сопровождение при визитах в медицинские организации и многое другое.

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