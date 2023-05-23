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В ближайшие несколько дней на Земле ожидается магнитная буря

23 мая 2023, 17:28
Фото: 1MI
На Земле ожидается магнитная буря 23 мая 2023 года, которая продлится несколько дней.

Предположительно, магнитная буря будет продолжаться до 26 мая 2023 года. Так как на Солнце случилась вспышка, к Земле сейчас направляется солнечная плазма, которая вскоре столкнется с магнитным полем Земли. После этого магнитное поле станет колебаться, пишут «Новые известия».

23 мая 2023 года магнитная буря будет доходить до четырех баллов по 10-балльной шкале, 24 мая она станет выше на один балл. А с 27 мая до 1 июня 2023 года магнитный фон будет восстановлен. Тем не менее, 2 июня вероятна новая магнитная буря до 4 баллов.

В период магнитных бурь у метеозависимых людей могут развиться головная боль, раздражительность, апатия, бессонница, повышение или понижение уровня давления, боли в суставах и другие симптомы.

Напомним, 24 мая 2023 года в Свердловской области по данным Гисметео магнитные бури будут достигать четырех баллов, а в Нижнем Тагиле уровень бурь будет составлять 5 баллов, следующие два дня 3 балла, а далее уровень бурь в городе будет не выше двух баллов.

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#Елизавета Зиборова#Магнитная буря#Солнце#Земля#Прогноз#Природа#Метеоусловия#Метеочувствительность#Вспышка
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