В ближайшие несколько дней на Земле ожидается магнитная буря

23 мая 2023 года магнитная буря будет доходить до четырех баллов по 10-балльной шкале, 24 мая она станет выше на один балл. А с 27 мая до 1 июня 2023 года магнитный фон будет восстановлен. Тем не менее, 2 июня вероятна новая магнитная буря до 4 баллов.